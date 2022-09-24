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作家H抗癌「包尿布上節目」！同事心疼到哭　近照暴瘦

▲作家H樂觀對抗攝護腺癌。（圖／翻攝自作家H臉書）
▲作家H樂觀對抗攝護腺癌。（圖／翻攝自作家H臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-24 12:15:452022-09-24 12:30:42

49歲知名小說家、兩性作家H（陳鴻儀）確診攝護腺癌三期，透露若不治療恐怕只剩2、3年壽命，他在節目、臉書分享抗癌過程，原本打算休息到10月再復工，但實在待不住，於是才動完手術就出門工作，為了防止漏尿，穿著尿布錄影，工作人員憂心病情，一度落淚。

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▲H罹患攝護腺癌第三期。（圖／作家H臉書）
▲H罹患攝護腺癌第三期。（圖／翻攝自作家H臉書）
H昨（23日）發文表示，錄影時遇到不同朋友，大家都熱心地問候他，甚至還有工作人員過於感性，聊到掉眼淚，「依舊，我覺得我是被愛神眷顧的小孩」。H說，這幾天都穿著尿布去上節目，但其實漏尿狀況並不嚴重，甚至一整天都覺得很乾爽，「我都只能穿著寬鬆的褲子出門，但實際上可能只為了防範那久久才會漏出的一兩滴...」

一連兩天上3個通告，H慶幸外界沒有把他當病人看待，因為如果都要聊癌症，會覺得此事過度曝光，有點像在賣可憐，幸好聊的話題五花八門。此外，H表示，在與年輕製作人餐敘後，近50歲的他坦言，自己也在摸索人生該如何進步，想成為人氣小說家、拍電影，未來決定先放掉談兩性議題的比重，往「會說故事的人」身分邁進。

▲H術後近照。（圖／翻攝自作家H臉書）
▲H術後近照。（圖／翻攝自作家H臉書）
H隨文放上自拍近照，可見他雙頰凹陷，整個人瘦了一大圈，粉絲留言打氣：「瘦了，不過看起來狀況進步許多，替你開心！有時候忙碌也是種讓人暫時忘記自己是個病人的方法」、「只要H想寫，寫什麼都能深入人心，我說這話，不是因為感情，而是因為相信」、「也要多多留意身體狀況ㄚ～fighting」！（編輯：楊穎軒）

▲H生活、工作都必須包尿布。（圖／翻攝自作家H臉書）
▲H生活、工作都包著尿布。（圖／翻攝自作家H臉書）
▲H養病期間瘦了不少。（圖／翻攝自作家H臉書）
▲H養病期間瘦了不少。（圖／翻攝自作家H臉書）

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