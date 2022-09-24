伊朗示威「釣出」馬斯克！擬開通星鏈服務　反制德黑蘭

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伊朗社會普遍不相信執法單位所指，有關阿米尼是死於突發心臟疾病的說法，示威活動遍地開花，而伊朗政府不僅派出伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）鎮壓，還切斷許多地方的網路，試圖阻止不利伊朗的消息和影像繼續外流。而設於挪威首都奧斯陸（Oslo）的伊朗人權（IHR）非政府組織則聲稱，示威發生以來，已有至少50人死於鎮壓行動。
美國表示，將更新通用許可證，允許美國的科技公司提供更多社交媒體和協作平台、視訊會議及雲端服務。報導指出，過去因擔心違反制裁法規等法律，影響美企在伊朗開展業務的意願，現在，美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）則在聲明中提到，隨著勇敢的伊朗人民走上街頭，抗議阿米尼之死，美國正在加倍支持伊朗人民傳播信息的自由。
美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）也在推特上po文，會採取行動促進伊朗的網路和信息流動自由，確保伊朗人民不會被繼續蒙在鼓裡，以對抗伊朗政府的審查制度。
特斯拉執行長、SpaceX公司創辦人馬斯克，也在布林肯推文下方留言回覆，說正在啟動旗下衛星網路公司Starlink於伊朗的服務；美國國家安全顧問蘇利文則回應（Jake Sullivan），Starlink後續行動可由財政部外國資產控制辦公室（OFAC）評估後決定。