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最強母雞力挺80歲老將！盧秀燕首場山城政見會獻給張瀞分

▲盧秀燕昨晚將首場山城政見會，獻給高齡80歲的市議員張瀞分。（圖／盧秀燕競辦提供，2022.09.24）
▲盧秀燕昨晚將首場山城政見會，獻給高齡80歲的市議員張瀞分。（圖／盧秀燕競辦提供，2022.09.24）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-24 12:31:22

國民黨最強母雞盧秀燕至今未成立競選總部，卻忙著到處輔選，昨晚她將首場山城政見會，獻給台中市議會從政資歷最久、高齡80歲的市議員張瀞分，今早又為新人楊大鋐站台，明起展開全台輔選行程，首場將到台南與國民黨市長候選人謝龍介合體。

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相較對手民進黨蔡其昌，總統、副總統、行政院長相繼南下助陣。盧秀燕今被媒體問及，有哪個大咖會來幫她站台？她回答：「所有市民鄉親就是我的大咖、我的頭家、最佳助選員，我會和市民一起合作，打贏台灣的未來。」

▲盧秀燕明首波全台輔選行程，將到台南市與謝龍介「燕龍合體」。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.09.24）
▲盧秀燕明首波全台輔選行程，將到台南市與謝龍介「燕龍合體」。（資料畫面／翻攝盧秀燕臉書，2022.09.24）
盧秀燕為免影響市政，目前僅利用下班時間與假日進行選務行程，除了與國民黨台中市議員候選人舉辦34場「鄉親來燕會」，親自與市民報告當前市政建設、各區發展與未來政見，也將全台走透透，輔選其他縣市候選人，明天台南的第一場將是「龍燕合體」。

張瀞分是台中政壇指標性人物，雖已虛歲80，但頭腦清楚手腳伶俐，平時跑攤為民服務都自己開車。她從豐原市代、豐原市長選起，光是台中縣議員就當了6屆，縣市合併後連任市議員至今，從政45年資歷，常被拿來和外號「新莊媽祖婆」的新北市議員黃林玲玲相比，黃林玲玲下屆交棒兒子，小她一歲、有「豐原媽祖婆」稱號的張瀞分，決定繼續拚下去。若能順利連任，她可望接下黃林玲玲「全國最高齡議員」的頭銜。

昨晚盧秀燕將山城地區首場聯合問政說明會獻給張瀞分，以示對政壇前輩的敬意。盧秀燕牽起張瀞分的手，稱讚她是議會的「重量級」，在豐原爭取的各項建設也都是重量級，包括豐原轉運中心、東北街拓寬貫通、豐原國民運動中心正式動工等等，勞心勞力守護豐原。

▲國民黨最強母雞盧秀燕，今為新人楊大鋐站台。（圖／盧秀燕競辦提供，2022.09.24）
▲國民黨最強母雞盧秀燕，今為新人楊大鋐站台。（圖／盧秀燕競辦提供，2022.09.24）
今（24）日上午，盧秀燕為新人楊大鋐站台，楊的父親楊正中連任6屆市議員，今年已68歲，質詢時言詞犀利、條理分明，在議會被稱為「楊大砲」。36歲的楊大鋐在服務處工作7年。盧秀燕15日首場的「鄉親來燕會」，就是與楊大鋐共同舉辦，今天競選總部成立，前市長胡志強也到場相挺。

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