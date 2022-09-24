最強母雞力挺80歲老將！盧秀燕首場山城政見會獻給張瀞分

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盧秀燕為免影響市政，目前僅利用下班時間與假日進行選務行程，除了與國民黨台中市議員候選人舉辦34場「鄉親來燕會」，親自與市民報告當前市政建設、各區發展與未來政見，也將全台走透透，輔選其他縣市候選人，明天台南的第一場將是「龍燕合體」。
張瀞分是台中政壇指標性人物，雖已虛歲80，但頭腦清楚手腳伶俐，平時跑攤為民服務都自己開車。她從豐原市代、豐原市長選起，光是台中縣議員就當了6屆，縣市合併後連任市議員至今，從政45年資歷，常被拿來和外號「新莊媽祖婆」的新北市議員黃林玲玲相比，黃林玲玲下屆交棒兒子，小她一歲、有「豐原媽祖婆」稱號的張瀞分，決定繼續拚下去。若能順利連任，她可望接下黃林玲玲「全國最高齡議員」的頭銜。
昨晚盧秀燕將山城地區首場聯合問政說明會獻給張瀞分，以示對政壇前輩的敬意。盧秀燕牽起張瀞分的手，稱讚她是議會的「重量級」，在豐原爭取的各項建設也都是重量級，包括豐原轉運中心、東北街拓寬貫通、豐原國民運動中心正式動工等等，勞心勞力守護豐原。
今（24）日上午，盧秀燕為新人楊大鋐站台，楊的父親楊正中連任6屆市議員，今年已68歲，質詢時言詞犀利、條理分明，在議會被稱為「楊大砲」。36歲的楊大鋐在服務處工作7年。盧秀燕15日首場的「鄉親來燕會」，就是與楊大鋐共同舉辦，今天競選總部成立，前市長胡志強也到場相挺。