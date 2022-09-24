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冠軍牛肉麵榜單公開！限時推「第2碗半價」　小菜免費送

▲2022臺北市牛肉麵國際大賞排名出爐，店家優惠一次看。（圖／取自《台北市牛肉麵交流發展協會粉絲團》）
▲2022臺北市牛肉麵國際大賞排名出爐，店家優惠一次看。（圖／取自《台北市牛肉麵交流發展協會粉絲團》）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-24 13:19:31

2022「台北牛肉麵國際大賞」排名出爐，比賽分為「紅燒組」、「清燉組」、「番茄組」，三組別共有六家並列冠軍牛肉麵店，包含紅燒組「金大方麵食館」、「老爺大酒店」、「兩支北方麵食館」；清燉組「基隆翹腳牛肉麵」；番茄組金牌「詩篇咖啡餐廳」、「海瑞摃丸」外，還有加碼調理包組合Top10，「新九九牛肉麵」、「欣光食品」、「洪師父牛肉麵」、「半畝田」、「皇家傳承」、「新食成」、「白金花園」、「台北凱達大飯店」、「大成」、「藍海饌」。而獲此殊榮的業者，也陸續推出限時感恩活動。

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▲兩支北方麵食館獲得紅燒組金牌獎，推出限時雙重優惠。（圖／取自《兩支北方麵食館》）
▲兩支北方麵食館獲得紅燒組金牌獎，推出限時雙重優惠。（圖／取自《兩支北方麵食館》）
業者得獎優惠一次看

兩支北方麵食館：為歡慶紅燒牛肉麵獲得金牌獎殊榮即日起至10/2推出內用牛肉麵二重優惠。第一重屬牛民眾來店消費牛肉麵（不限定口味），及贈送小菜一份；第二重為獲得金牌獎的「紅燒牛肉麵」推出第二碗5折優惠，每人每次限購一組，每日限額10組。

海瑞摃丸：「精燉牛丸麵」以中藥材調和牛骨湯，並且善用蕃茄特性達到清爽無負擔的口感，該品項獲得番茄牛肉麵組金牌。業者推出多項優惠活動分享喜悅，即日起至10/2到新竹市西門總店內用，可享第二碗半價優惠　(每人每次限購一組，每日限量供應），並且屬牛的民眾到店消費（不限麵品），加贈小菜一盤。

台北老爺大酒店：榮獲紅燒牛肉麵金牌獎的台北老爺「冠軍牛肉麵」，於Le Cafe 咖啡廳每日限量供應，選用肉質軟嫩的美國特選牛肉，高湯由蔬果、香料和牛大骨等長時間熬製，麵條則選用北方拉麵，Q彈帶勁，每份580元+10%，需三天前預訂。

台北凱達飯店：凱達大飯店「98酒吧」所推出的「特選紅燒牛肉麵」獲得紅燒組銅牌、「爽口番茄牛肉麵」則是拿下調理包最牛嚴選殊榮。為歡慶獲獎即日起至10月2日，推出牛肉麵全品項內用享第二碗半價活動（每日限量50組）、調理包組推出兩入599元嚐鮮價、另加碼買10送2優惠，等同於83折的優惠。

洪師父牛肉麵：「藤椒半筋半肉牛肉麵」入選牛肉麵調理包組合Top10，即日起至9/30推出限定優惠，選購一包藤椒半筋半肉調理包，加冷凍牛肉麵調理包任選1件，即可享有8折優惠。

▲台北凱達大飯店「紅燒特選牛肉麵」獲得紅燒組銅牌，推出內用第二碗半價優惠。（圖／凱達大飯店提供）
▲台北凱達大飯店「紅燒特選牛肉麵」獲得紅燒組銅牌，推出內用第二碗半價優惠。（圖／凱達大飯店提供）

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