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曾去演講鼓勵世界高中學生？高虹安批：民進黨抹黑應道歉

▲民進黨新竹市長參選人高虹安批民進黨抹黑，應道歉刪文。（圖／高虹安辦公室提供）
▲民進黨新竹市長參選人高虹安批民進黨抹黑，應道歉刪文。（圖／高虹安辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-24 13:25:22

民眾黨新竹市長參選人高虹安「戰學歷」風波越演越烈，民進黨指控高虹安去新竹世界高中「鼓勵」學生，其實只是參觀教室，沒有演講，讓新竹市世界高中也中槍。高虹安今（24）日則是反批民進黨抹黑，要求道歉。

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高虹安表示，21日接受黃光芹直播節目時說：「就像我在新竹，我也去世界高中，我也看到，我也跟他們鼓勵，我說，其實職人的教育是很重要的，因為像我剛剛講的，每個人在世界上，一定會有自己能夠對社會做出來的貢獻。」不料，她在節目中這句話，卻硬生生遭特定媒體變造為「我也有去那邊『演講』鼓勵，其實職人的教育是很重要的。」隨後民進黨、特定媒體與綠營側翼發動一條龍攻擊，甚至嘲諷「高虹安謊稱曾在世界高中演講遭校方打臉」。

高虹安指出，針對這段隨時可在節目連結中查證到的內容，變造的媒體在團隊要求還原事實真相下，將新聞內容還原事實，但不斷以假內容造謠的民進黨卻未停止選舉攻擊。

高虹安表示，對於一連串的造謠抹黑，在投入市長選舉前，曾料想會有政策攻防，或是政治攻擊。但她不知道民進黨的造謠抹黑、負面選舉手段，竟如此沒有下限。

高虹安表示，23日中午，民進黨官方粉專發出一張「打臉高虹安」梗圖，標題寫著「高虹安謊稱曾在世界高中演講鼓勵，遭校方打臉只是去參觀」，還說圖片來源是《自由時報》。23日下午，開始有媒體聯合新聞網(UDN)和網友在社群(PTT)上還原真相，指出高虹安的直播專訪根本沒有說去世界高中演講，這是一個大烏龍，但民進黨無視這些證據，還繼續做梗圖嘲諷高虹安說謊。

新竹市議員李國璋23日接受媒體採訪也表示，高虹安參訪世界高中當天活動他全程陪同，高虹安與師生互動良好，高虹安上直播節目並沒有提到「去演講」，僅說「鼓勵」兩字，卻被編造事實一條龍攻擊，令人感到憤怒。

高虹安指出，辦公室發現報導有誤後已請媒體儘速修正，《自由時報》當日也改標題為「高虹安稱鼓勵世界高中學生 校方：只是參觀教室」，並將「演講」相關內容通通移除。然而民進黨不但不和高虹安致歉，反而變本加厲。23日晚間9點，民進黨官方粉專又再發了一篇貼文，內容再次指出「高虹安說謊」，高虹安說自己曾到校演講鼓勵同學，卻遭校方反駁「只有參觀，沒有演講」！

高虹安表示，要不是有直播留檔可以查看，誰知道她說了什麼？根本就不可能有人幫忙澄清，媒體、政黨、側翼一條龍抹黑，直接把莫須有的事情，狠狠扣在她頭上。她痛心台灣的選舉文化，竟然敗壞到這種程度？

高虹安要求民進黨針對這次的造謠抹黑道歉，也向社會大眾道歉，並要求立即下架這些不實造謠抹黑的臉書文章，因為民進黨辜負了選民過去用選票託囑交付的信賴，違背了選舉應正向推動社會的進步價值，所作所為糟蹋了言論自由最基本的底線。

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