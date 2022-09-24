曾去演講鼓勵世界高中學生？高虹安批：民進黨抹黑應道歉

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高虹安指出，針對這段隨時可在節目連結中查證到的內容，變造的媒體在團隊要求還原事實真相下，將新聞內容還原事實，但不斷以假內容造謠的民進黨卻未停止選舉攻擊。
高虹安表示，對於一連串的造謠抹黑，在投入市長選舉前，曾料想會有政策攻防，或是政治攻擊。但她不知道民進黨的造謠抹黑、負面選舉手段，竟如此沒有下限。
高虹安表示，23日中午，民進黨官方粉專發出一張「打臉高虹安」梗圖，標題寫著「高虹安謊稱曾在世界高中演講鼓勵，遭校方打臉只是去參觀」，還說圖片來源是《自由時報》。23日下午，開始有媒體聯合新聞網(UDN)和網友在社群(PTT)上還原真相，指出高虹安的直播專訪根本沒有說去世界高中演講，這是一個大烏龍，但民進黨無視這些證據，還繼續做梗圖嘲諷高虹安說謊。
新竹市議員李國璋23日接受媒體採訪也表示，高虹安參訪世界高中當天活動他全程陪同，高虹安與師生互動良好，高虹安上直播節目並沒有提到「去演講」，僅說「鼓勵」兩字，卻被編造事實一條龍攻擊，令人感到憤怒。
高虹安指出，辦公室發現報導有誤後已請媒體儘速修正，《自由時報》當日也改標題為「高虹安稱鼓勵世界高中學生 校方：只是參觀教室」，並將「演講」相關內容通通移除。然而民進黨不但不和高虹安致歉，反而變本加厲。23日晚間9點，民進黨官方粉專又再發了一篇貼文，內容再次指出「高虹安說謊」，高虹安說自己曾到校演講鼓勵同學，卻遭校方反駁「只有參觀，沒有演講」！
高虹安表示，要不是有直播留檔可以查看，誰知道她說了什麼？根本就不可能有人幫忙澄清，媒體、政黨、側翼一條龍抹黑，直接把莫須有的事情，狠狠扣在她頭上。她痛心台灣的選舉文化，竟然敗壞到這種程度？
高虹安要求民進黨針對這次的造謠抹黑道歉，也向社會大眾道歉，並要求立即下架這些不實造謠抹黑的臉書文章，因為民進黨辜負了選民過去用選票託囑交付的信賴，違背了選舉應正向推動社會的進步價值，所作所為糟蹋了言論自由最基本的底線。