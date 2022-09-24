陳其邁選戰開跑　「再拚四年」桃紅競選小物首度曝光

隨著年底大選逐漸逼近，在民進黨議員造勢場中，一直以市政為主高雄市長陳其邁，競選小物如扇子及手搖旗首度曝光，對此，民進黨高雄市黨部今（24）日表示，高雄市長陳其邁競選連任主視覺，以「再拚四年 高雄起飛」為主軸，畫面中陳其邁單手舉高「緊緊緊」向前衝的姿勢，搭配背景年輕、充滿活力的桃紅色，跳脫傳統藍綠慣用色彩，要再拚四年。
民進黨高雄市黨部表示，昨日高雄火車站前一掛上陳其邁挺18歲公民權的桃紅色看板，黨部立刻收到許多年輕朋友的熱烈迴響，大家紛紛反映看板顏色別具創意，跳脫傳統選舉藍綠色彩，讓人想到高雄的熱情與即將迸發的潛力。
今日一早議員競選造勢場次中，陳其邁的手搖旗與扇子也首度曝光，陳其邁陣營揭露，使用桃紅色作為市長競選連任的主視覺，也象徵著陳其邁服務高雄的熱誠、以及兩年來對故鄉高雄的施政革新，全力爭取每一位市民朋友的支持。
選戰主視覺呈現「再拚四年 高雄起飛」八個字，搭配著陳其邁施政給人一貫的印象「緊緊緊」，高雄市黨部透露，上一次陳其邁競選的口號是「兩年拚四年」，他在高雄緊緊緊的施政好成績讓大家有目共睹，這次陳其邁為了心愛的故鄉，當然是再拚四年，陳其邁不忘一生懸命的高雄，而且還要帶著高雄開始起飛動起來，迎向更好的將來。