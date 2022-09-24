蔡其昌酸盧秀燕避戰　小看市民的智慧

民進黨台中市長候選人蔡其昌，週末抓緊機會勤跑基層，今(24)日上午與多個民進黨市議員候選人成立聯合競選總部，包含大里霧峰張芬郁、太平張玉嬿及潭雅神周永鴻等議員候選人，每場都吸引滿滿鄉親到場支持，展現行動派高人氣，力拚年底「市長當選、議員全上」。蔡其昌酸盧市長只會避戰、冷處理選情，小看台中人民的智慧，再次呼籲公開辯論。

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另外，蔡其昌接受媒體詢問目前的選戰模式，在沒有行政優勢的情況下，是不是只能透過密集的小型活動來宣傳政見。

蔡其昌表示，只能靠著大場、小場的民間自辦的活動、自己辦的或者議員辦的活動，把握任何的機會，哪怕只有20個人也會到場，當然大型的千人造勢也會到場，但是就射因為沒有行政資源，這段時間，特別是選舉前盧市長舉辦各種大型的藝文活動，甚至有些不可以去的地方，像學校、像某些特定的地點，盧市長都可以進去辦，辦了之後堂而皇之地走進去宣傳盧自己的政績，這就是選舉不公平的地方。

蔡其昌說，但是自己有市民朋友及基層大家的支持，所以我就靠雙腳很勤勞的走，很勤勞的跟每一個市民朋友，來闡述我的理念，所以螞蟻雄兵會勝過大鯨魚，我很會跑也很勤跑，可以去到每個地方跟每個鄉親很親密的來座談交流。

蔡其昌今早參加市議員周永鴻競選總部成立大會，現場湧入近千名支持者，揮旗吶喊，場面熱絡，呼籲潭雅神市民支持周永鴻，讓地方建設更加到位。蔡其昌強調，周永鴻不僅是黨內重要的優秀資產，更是他最佳拍檔，對外能夠為黨政策辯護，有清晰論述能力，有攻有守。對潭雅神鄉親拜託的服務案件，用心服務、親力親為，這就是我們行動派團隊的精神。

蔡其昌說，潭雅神這四年來，完全被盧秀燕市長邊緣化，所有鄉親都說不出市府在這裡做了什麼有亮點的建設，讓四年前支持她的人很心寒，希望大家一起來「翻新」，換掉不認真、不用心，只會在砸錢包裝自己形象，卻不願意為地方做事的市長，從虐童虐嬰事件頻傳、包庇狼師案、捷運藍線圖利國民黨家族、全國施政表現排名墊底等事，都讓市民對盧市長執政四年感到不滿，而唯一的方式就是「換市長」。

蔡其昌連趕至大里張芬郁、太平張玉嬿議員候選人聯合競選總部成立，也呼籲現場滿滿鄉親作為分身拉票，讓民進黨在各區都能全壘打，達成「市長當選、議員全上」的目標。