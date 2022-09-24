中市議會「大炮」交棒楊大鋐　送扁担重擔傳承責任

▲國民黨市議員候選人楊大鋐成立競選總部(圖／柳榮俊攝2022.9.24)

台中市西屯區國民黨市議員候選人楊大鋐今 (24) 日成立競選總部，會場湧入上千名支持者，市長盧秀燕、前市長胡志強、立委江啟臣、楊瓊瓔等人都親自到場為楊大鋐加油，盧秀燕為楊大鋐披掛競選綵帶，她拜託鄉親一人幫大鋐拉 10 票以上，讓楊大鋐能高票當選。

我是廣告 請繼續往下閱讀

市議員楊正中本屆任期屆滿退休，交給兒子楊大鋐，還把傳承的「重擔」交給楊大鋐，扁担兩頭的籃子內放政見與預算書，象徵經驗傳承、責任交棒，接力向前、服務超前。他感性的說， 25 年來，感謝各位好朋友的幫忙和支持，讓他有機會為西屯努力打拼，但退休的時候就該退休，他推薦在他服務處服務 6 年多，從基層助理秘書到執行長，對地方民意事務了解，今楊大鋐有意承擔為民服務，懇請鄉親好鄰居給年輕人機會，讓年輕人為地方打拼。

前市長胡志強是首位到場祝賀的嘉賓，現場支持者爭相與他握手、拍照，胡一開口就說很想念大家，但大家都躲在家中沒有讓他看到，他誇獎盧市長現在做得這麼好，都超過他的成績，他也誇楊正中是很有正義感的人，在議會質詢都要敬畏三分，現在交棒給兒子楊大鋐，未來就是要靠年輕人出頭。

市長盧秀燕抵達會場時，受到市民熱烈歡迎，盧秀燕說，西屯區這席議員，一人當選，兩人服務，市議員買一送一，楊正中過去幾十年在西屯為大家打拼，這屆任內，帶著楊大鋐為西屯做了很多建設，像綠美圖、中央公園、國際會展中心、中台灣電影中心和最近剛通車的牛埔橋改建，以及月底要開工的市政路延伸打通等等。

立委江啟臣指出，「秀燕加大鋐，西屯會更紅；西屯選大鋐，台中更繁榮」。一棒接一棒，棒棒是強棒，青出於藍勝於藍，楊大鋐是青壯世代的戰將，有實力、有魄力，可以接受大家的檢驗，他絕對會比爸爸楊正中表現得還優秀。

楊大鋐說，西屯區正在不斷的進步和發展中，他未來當選，一定會讓

4