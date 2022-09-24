頒SUPER教師獎　潘文忠承諾行政減量、教師回歸教學工作

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今年獲得各縣市SUPER教師獎的得主，並獲各縣市教師組織推薦參加全國SUPER教師獎有49位教師，全國教師會邀請32位評審到全省各地進入校園實地觀課並進行訪視，最後共有5位獲得全國獎，幼兒園組由新北市金美國小附設幼兒園郭惠娟獲得、國小組由台南市南化國小許游雅獲得、國中組為台北市木柵國中陳昭勛、高中職組為彰化縣私立達德高級商工職業學校黃子瑜、大專組為宏國德霖科技大學劉緯武獲得。
全國教師會表示，選拔過程當中難免有遺珠之憾，經評審團委員們討論後，今年決定另外再頒發評審團特別獎給2位優秀教師，分別是台中市光復國小葉柔青與新北市雙溪高中陳韋全，期許他們持續散發正向影響力，在教學現場發光發熱。
教育部長潘文忠今天出席頒獎典禮致詞指出，SUPER教師獎評審不只看書面報告，而是走到教學場域觀察，感謝全國教師會讓大眾看到在台灣各個角落努力的教育伙伴。SUPER教師把孩子當成珍貴的種子，從旁給予孩子愛和滋養，成為成長的養分。
他說，這幾年受疫情影響，教師仍堅守崗位、守護孩子，兼顧孩子健康和學習，他承諾教育部會持續改善學習環境、推動行政減量，讓教師盡量回歸教學工作、把時間用在孩子身上。
全國教師會指出，今年參選的教師們皆是充滿豐沛生命力的教學者，能以多元且宏觀的教育哲學為基石，與學生共創課堂精彩的互動，為學生搭建各式發揮的舞台，並不斷精進創新自己的教育專業，這些教師不只堅守本份熱情付出，更多是胸懷遠見的教育前行者。
高中職組的黃子瑜在教學上，不放棄任何一個學生，他會透過「做給學生看」，讓學生願意接受他的教導，要求學生去考汽修／烘焙／電腦證照，他自己就先去考；他強調機構與社區服務需要想辦法帶動長輩的興趣，他就去學造型氣球並傳授給同事、學生與社區長者。黃子瑜不但建立學生的自我認同、設定未來升學或就業的人生目標，並透過志工服務，讓學生有回饋長輩與社區的機會，是一位相當用心的教師。
大專組的教師劉緯武專長在葡萄酒與烘培，曾在酒吧擔任調酒師，並在飲調類國際賽事上獲得24面金牌，8面銀牌，1面銅牌，近年來在教學上以「創新，創意，創業」的「三創精神」為授課方向，運用創新課程培養學生擁有就業的能力與未來創業的潛力，並具有實際輔導學生成功創業的個案經驗。他對於畢業生仍有「售後服務」，如學生要開店創業時的諮詢服務，從店面規劃、菜單設計、疫情下的因應策略等等，都可與他討論。