國境解封！高雄打造「安心、安全、平安」旅遊迎客

繼日本宣布10月11日開放自由行，恢復免簽證措施後，國內也預計於10月13日後陸續解封！高雄市長陳其邁表示，隨中央邊境開放，一方面將防疫工作落實調整，一方面加速後疫情時期振興，因應疫情社區化、流感化，逐步恢復常態，可為國內經濟及國際旅遊帶來新的曙光。
陳其邁指出，在疫情期間，市府著手擘畫許多國際級大型觀光活動，從去年的國慶活動、今年叫好叫座的台灣燈會、宋江陣、旗津黑沙玩藝節、台灣文博會、三金典禮等，還有10月將開始的台灣設計展，已將高雄的聲量及能見度推升至國際舞台。作為海洋首都，高雄還有高雄燈塔、高雄流行音樂中心、愛河灣、大港橋、衛武營、國際遊艇碼頭、港埠旅運中心等國際級觀光亮點，加上今年首次入榜《2022米其林指南》的39間美食餐廳，絕對可在國境開放後，吸引更多國際觀光客慕名而來。
高市府觀光局長周玲妏說明，隨著國門開放在即，觀光局早也攜手眾多業者齊心做好準備。重啟國門前的階段，積極與海外姊妹市、我國駐外單位等保持密切聯繫，並提供最新高雄觀光亮點資源協助海外宣傳，另外也結合旅宿及旅遊業者妥善做好各項防疫措施，共同推動安心旅遊服務，提供高雄國際觀光客「安心、安全、平安」的三安旅遊環境，在疫後國際觀光搶得先機。
觀光局進一步指出，國境開放就是另一個旅遊新紀元的開始，高雄擁有得天獨厚的陸海空地理交通優勢，整個城市為迎接後疫情時代國際旅遊商機，各產業也積極運轉，如華航、長榮、台灣虎航等航空公司及國際知名郵輪商等，也將陸續申請復行高雄航班航線及郵輪班次。結合政府與業者的力量，讓高雄國際觀光熱度與知名度升溫再升溫，躋身一線國際觀光都市，立足高雄、放眼國際。