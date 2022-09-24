週末2颱風又「避開台灣」！3年無登陸紀錄 專家也喊奇怪
西北太平洋上在昨（23）日上午和下午各分別生成了「塔拉斯」和「諾盧」兩個輕度颱風，前者一路向北朝日本行進，後者一路相西，預計會進入南海，對台灣不構成直接威脅，目前為止，今年僅軒嵐諾和梅花颱風發布過海上警報，從2019年底至今，已經連續3年沒有颱風登陸台灣不僅讓國人感到好奇，日前連日本NHK也貼出各月份颱風主要路徑圖，但沒有一個行經台灣本島。中央氣象局長期預報課課長羅資婷認為，原因除了偏強的太平洋高壓不利於颱風生成外，其位置也更偏西，造成颱風直接侵襲台灣的機率降低；國立彰化師範大學地理學系教授涂建翊則補充，北方的槽線、大陸冷高壓南移、藤原效應、熱帶的低頻振盪等，都可能對個別颱風路徑產生影響。但連續3年無颱風登陸台灣確實挺罕見、怪異的。
羅資婷表示，從1958年至今，無颱風登陸臺灣的年份有10年，其中有7年為反聖嬰年，佔全部年份的70%；以2020年至2022年夏季來看，反聖嬰持續發展，且這3年夏季印度洋的海溫偏暖，偏強的太平洋高壓不利於颱風的生成，夏季西北太平洋生成颱風個數較氣候值偏少（夏季平均11個）。羅資婷強調，連續3年反聖嬰的發展，不一定伴隨連續3年無颱風登陸臺灣，但偏暖的印度洋海溫，會間接造成太平洋高壓偏強，提供不利颱風生成的環境，加上太平洋高壓偏強且位置更偏西，颱風直接侵襲臺灣的機率也隨之降低。
涂建翊指出，除了副熱帶高壓外，不同季節還會受到不同系統所干擾，例如北方的槽線、大陸冷高壓南移、亞洲高層南亞高壓的東伸、雙颱誘發的藤原效應、熱帶10～30天或30～60天的低頻振盪，都可能對個別颱風路徑產生影響，甚至還要考慮颱風本身的內部動力過程，以及與臺灣地形的交互作用；此外，在暖化情境下，颱風生成個數將會減少，但強度可能增強，路徑部分往北移動機率相對提高，不過暖化屬於長期變化趨勢，因此也不能說這3年是受到全球暖化所以颱風很少登陸台灣，颱風會不會登陸？要在哪裡登陸？會不會突然轉向？為何連續3年都沒有颱風登陸等？都需要更多的觀測資料進行後續診斷分析
羅資婷強調，現在對於登陸臺灣的颱風個數受氣候變遷的影響並無定論，但未來仍舊有機會發生無颱風登陸臺灣的情況，若颱風無法帶來足夠的雨水，乾旱發生的機率就會增加，面對缺水的風險，民眾需隨時做好準備，將能減少災情帶來的損失；涂建翊也表示，從防災角度來看，颱風是否登陸臺灣，並不是唯一要關注的焦點，因為「強降雨」不是只有登陸才會發生，舉凡夏季的颱風和西南氣流產生交互作用，秋季的颱風與東北季風產生共伴效應等，才是更應該關心的問題，而非只是執著在颱風是否登陸這件事情上。
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