流淚美食！15貫壽司「不到250元」 肥美厚實生魚片5元
近日台灣、日本邊境解封消息頻出，讓許久未曾出國玩的台灣民眾心癢難耐，已迫不及待開始找飯店、訂機票、換日幣。臉書社團「日本行銷最前線」分享日本美食，15貫握壽司只要1100日圓，換算成台幣不到250元，讓許多網友驚豔不已。而墾丁則有綜合生魚片100元20片，同樣讓愛吃海鮮的民眾趨之若騖。
真的好想去日本玩！身為台灣人最熱愛的旅遊國家，日本首相岸田文雄已於日前宣布，日本自10月11日起放寬邊境管制措施，取消每日入境5萬人的上限，且免辦簽證、恢復自由行。行政院也預計自10月13日起入境改採「0+7」免居隔，並取消禁團令。順利的話，等於雙十連假過後就能盡情飛日本玩，且出入境都不用隔離。
臉書社團「日本行銷最前線」分享讓人流淚的日本美食，一家位於神奈川縣的壽司店「盤和寿し」，有日本網友在Twitter貼出照片，15貫握壽司只要1100日圓，折合新台幣不到250元，平均每貫16元，其中許多都是生魚片握壽司，肥美的鮭魚及干貝讓網友直呼：「這會哭吧」、「吃著吃著就流淚了」。在日本美食評論網站Tabelog上，也有許多日本民眾分享該店食記，1100日圓就能吃到滿滿一盤、至少10貫以上的生魚握壽司。
如果愛吃生魚片，不得不提屏東後壁湖的「邱家生魚片」，主打兩百元整整40片生魚片，因為吃到爽、吃到怕而暴紅，由於不接受電話訂位，門口總是大排長龍，是民眾到墾丁遊玩必朝聖的餐廳之一。從店家菜單來看，綜合生魚片分為小份（20片）100元、大份（40片）200元，切得十分厚實的生魚片，平均一片只要5元，不過由於太熱賣，現在生魚片每桌限量供應。內行老饕則大推同樣位於後壁湖的「阿興生魚片」，綜合生魚片20片同樣也是100元。