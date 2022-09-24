拚72年首輪替！徐定禎競總成立 蔡英文、賴清德苗栗站台
距離年底地方大選剩63天，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總部今（24）日正式成立。兼任民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦等人都到場。蔡英文於致詞後，為徐定禎授予戰旗，期勉他這次選舉可以旗開得勝，成功翻轉苗栗，現場苗栗鄉親揮舞著手搖旗，高喊「蔡總統加油」、「徐定禎凍蒜」、「徐定禎加油」，全場瀰漫高昂的勝選氣勢。
徐定禎競總今日舉行成立大會，除蔡英文、賴清德、鄭文燦以外，客委會主委楊長鎮、立委沈發惠、湯蕙禎、賴品妤、羅致政等人也都抵頭份為徐定禎助講，期盼民進黨能夠成功翻轉苗栗縣。
蔡英文致詞時表示，過去72年苗栗都沒有換黨執政，這麼長的時間沒有競爭、沒有比較，苗栗就一直沒有進步。只要大家願意改變，只要換民進黨執政，苗栗一定可以變得更好，「苗栗要告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治，交給徐定禎就對了」。
蔡英文說，今年的選舉，是民進黨在苗栗有史以來最有機會勝選的一次，所有苗栗縣民一定要把徐定禎送進苗栗縣政府，讓綠色執政、品質保證在苗栗實現。
蔡英文說，徐定禎有「頭份經驗」很重要，未來要把苗栗變成「科技新苗栗」，徐定禎經驗豐富又認真，他一定會跟中央密切合作，讓苗栗發展起來。