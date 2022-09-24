批民進黨最沙豬！國民黨推10女性縣市長、為民拚好日子

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副發言人林杏兒指出，民進黨幾乎可說是最歧視女性的政黨、最沙豬的政黨。去年公投時，民進黨在公投說明請辣妹舞團，顯然與四大公投沒有任何關係，根本是女體行銷，物化女性。2021年3月立法院衛環委員會中，民進黨立委陳瑩嗆國民黨立委陳玉珍：「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？」引起輿論譁然，畢竟陳瑩曾任民進黨婦女部主任，卻連一點性別觀念都沒有，儼然台灣性別運動史上最大的笑話；民進黨立委高嘉瑜被渣男林秉樞家暴，民進黨婦女部只用63字回應冷處理，反觀民進黨立委范雲只是被立委陳雪生的肚子不小心頂到一下，就用很大的篇幅譴責，與民進黨有關就沒事，和國民黨有關就大肆宣揚，難道不是雙重標準？
林杏兒強調，今年6月，現任台中市長參選人蔡其昌更稱盧秀燕是「不稱職的媳婦」，現今社會性別平等，用這種比喻方式是否恰當？更不用提陳時中的廁所偷窺影片，疑似抄襲韓國電影「熔爐」，那名變態校長的惡劣行徑，無分男女都感到可怕。種種民進黨過去的劣跡都顯示，民進黨就是一個物化女性、沙文主義當家的政黨，別再把性別平權掛嘴上；國民黨這次提名女力抬頭，才是真正重視性別平權的政黨。
副發言人郭音蘭認為，從國民黨這次六都提名人選的政見，也可看出比民進黨務實、進步得多，首先是台北市，照顧女性族群，獎勵生育、擴大衛生棉政策到國小和高中，並有安心產檢、親子熱點加裝尿布台服務；新北市一直重視女性，女性局處首長佔市府首長3成，更率公部門之先，在市民廣場推出性別友善廁所，還有多種生理用品。
郭音蘭指出，桃園張善政重視「育兒顧老挺青年，爸媽無憂拚事業」，力拚公托翻倍，育兒不累；台中盧秀燕不僅主辦2022台中女力治理論壇，在拔擢女性上更是典範，女性公務人員佔55%，女性一級主管達45%，29區中有8位女性區長，數量六都第一。台南謝龍介也強調全力協助父母們「一起養」零到六歲的囝仔；而高雄柯志恩更超前部署，於2017年就提出反性別歧視、反言語暴力、反職場性騷、反毒品進校園、反網路成癮 、要自信、要快樂、要健康、要友善環境、要公共托育等五要及五反，國民黨所推出的六都候選人，都推出真正為女性設身處地著想的政策。