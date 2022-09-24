平價美食霸主選誰？夜市打牙祭「排名揭曉」 這5家必吃
▲「2022臺北夜市打牙祭」冠軍排名揭曉，共5類別精選出15家美食霸主。（示意圖／取自unsplash）
「2022臺北夜市打牙祭」票選台北夜市之中的美食之王，歷時約20天戰況激烈的網路票選，選出五類別的冠軍霸主，分別有「台灣小吃」組的冠軍阿義滷肉飯；「台北奇雞」組冠軍FUN SUN G 雞排；「異國料理」組冠軍NENE CHICKEN；「冰品甜點」組冠軍林振櫂燒麻糬；「飲料」組冠軍英姐黑糖珍珠鮮奶，這些獲獎的「夜市之王」除了是眾望所歸的超人氣小吃，也是許多老饕才知的口袋名單，多項類別小吃冠軍出爐，讓民眾選擇美食時再也不怕選擇障礙。
「2022臺北夜市打牙祭」共有廣州街、艋舺、華西街、寧夏、南機場、士林、延三、公館、遼寧街及梧州街等10大夜市參與活動，初選名單由神秘客實地走訪並評選出75攤，接著進入網路投票候選，將神秘客、網路票選的得分加總後，最終選出五大類之前三名。 ▲2022臺北夜市打牙祭排名揭曉，「夜市小吃」組的TOP3。（圖／取自《臺北市產業局－台北饗樂趣》） 台灣小吃組：第一名「華西街夜市－阿義魯肉飯」阿義滷肉飯；第二名「士林夜市－大上海生煎包」水煎包（肉、菜）；第三名「廣州街夜市－東石施蚵仔煎」蚵仔煎。 台北奇雞組：第一名「寧夏夜市－FUN SUN G 雞排」1202厚切雞排；第二名「廣州街夜市－阿伯燒物」碳烤雞腿；第三名「廣州街夜市－阿儒鹹酥雞」超大雞排。 異國料理組：第一名「士林夜市－NENE CHICKEN」半半口味炸雞；第二名「華西街夜市－麵鄉安徽淮南牛肉湯」蔥餅加牛肉湯；第三名「公館夜市－龍哥無骨雞腿排」越式酸辣醬口味。 冰品甜點組：第一名「寧夏夜市－林振櫂燒麻糬」麻糬冰；第二名「華西街夜市－珍果果汁」芒果冰；第三名「廣州街夜市－營養三明治」營養三明治。 飲料組：第一名「南機場夜市－英姐黑糖珍珠鮮奶」黑糖珍珠鮮奶；第二名「廣州街夜市－寶哥白甘蔗汁」寶哥白甘蔗汁；第三名「廣州街夜市－破殼雞蛋仔」袋裝珍奶。 ▲2022臺北夜市打牙祭排名揭曉，「台北奇雞」組的TOP3。（圖／取自《臺北市產業局－台北饗樂趣》 ▲2022臺北夜市打牙祭排名揭曉，「冰品甜點」組的TOP3。（圖／取自《臺北市產業局－台北饗樂趣》）