文學星推原創小說《第二遊戲世界》 精彩生存遊戲引關注
beanfun!文學星持續推出獨家台灣原創小說，觀察到近年來穿越異世界、生存遊戲等類型漫畫及小說作品劇情精彩刺激，許多作品都有推出動畫或是影集等多元跨域的改編，文學星也推出了由全方位作家佐渡遼歌所創作的《第二遊戲世界》，與全世界1800萬戶觀看的《今際之國的闖關者》影集相同，都是在異世界展開生存遊戲的故事，但遊戲舞台是在距今17年後的末日台北，精彩刺激的小說內容上線至今已突破3萬閱讀，讓讀者們跟著劇情在既熟悉又陌生的城市參與冒險。
佐渡遼歌表示會選擇台北為故事的舞台，是因為大學時期都在這裡度過，因此也想將心目中的台北呈現在小說裡面，他喜歡在小說中架構完整的世界觀與細節，藉由實際存在的城市去描繪，更可以讓讀者們有身歷其境的感覺。至於選擇喪屍為主題，除了他非常喜歡殭屍題材的作品之外，在大學時期也有創作過殭屍故事的經驗，當時雖然沒有繼續採用，但在接到這次連載合作時回想起當時的故事設定，因此決定讓殭屍出現在《第二遊戲世界》之中，營造出驚悚恐怖的末日台北。
佐渡遼歌從開始創作，努力了十年才獲得商業出版的機會，在不斷的挫折之中仍然堅持著走在創作這條路上，如果一本書約8萬字來說，創作至今已經寫出了900萬字的故事，對於從國中時期便立志要成為小說家的佐渡遼歌來說，「奮力創作」正是讓他持續下去的超能力。相較於以往的實體出版，在文學星連載可以即時獲得讀者們的反饋，並且進行互動，這也是一次很難得的連載經驗。
《第二遊戲世界》每週四在beanfun!文學星更新，目前故事已經解鎖主角們的異能名稱，遊戲也已經正式開始，只是一開始就面對排山倒海的殭屍，他們要怎麼利用異能逃脫呢？一起跟著主角們經歷一場危險又精彩的冒險吧！