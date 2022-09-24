黨慶拉抬中部選情 蔡英文：台灣要用民主和世界打交道
中台灣被視為綠營艱困選區，為拉抬縣市長選情、力挺18歲公民權修憲複決，民進黨今在台中舉辦「民主36挺18─創黨36週年音樂會」。黨主席蔡英文在會中提醒，從爭取民主到守護民主，是民進黨每天要落實的價值信念，現在全世界都在關切台灣的未來，在關鍵時刻，台灣要用民主和世界打交道，36歲的民進黨，要做最挺18歲年輕人的政黨。
創黨36週年音樂會今（24）日下午選在年初民進黨首次翻轉的中二選區，由立委林靜儀擔任引言人，邀請農村武裝青年、浮可泰樂團演出，金曲歌王王俊傑與未來式樂團，演唱民進黨昨天正式公布的選戰歌曲「顧台灣、拚未來」。
縣市長候選人南投蔡培慧、彰化黃秀芳、苗栗徐定禎、雲林劉建國、台中蔡其昌先後上台宣講；新北市長候選人林佳龍也專程趕回台中，呼籲大家支持台灣憲政史上第一次進入公民複決權的投票。
民進黨四大天王蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌通通到場，總統蔡英文致詞時說，36年來，民進黨從威權走向執政、靠前輩犧牲奉獻爭取到民主成果。在國人共同努力下，一次次向世界表達堅持民主自由的決心。在黨慶音樂會的當下，她提醒大家，民主得來不易，必須加倍珍惜，更要勇於承擔。
蔡英文說，從爭取民主到守護民主，是民進黨每天要落實的價值信念，民進黨有責任讓台灣民主繼續進步，這也是推動18歲公民權修憲的原因。18歲，代表可以承擔起責任的祝福，36歲的民進黨，要做最挺18歲年輕人的政黨。
蔡英文說，在關鍵時刻，台灣要把民主當作對外定位國際角色、對內強化社會振興的核心戰略。民進黨是會做事的政黨，這幾年來中央有蘇貞昌帶隊「衝衝衝」打拚出執政成果、地方有「會做事戰隊」，為家鄉拚出更美好的未來。
地主蔡其昌一開口便「嚇」到眾人，他解釋自己日也講夜也講、站著坐著都在講，「不是故意模仿蘇貞昌」，眾人大笑給予熱烈掌聲。蔡其昌打趣說一樣都是衝衝衝、嗓音也一樣沙啞，但沒頭髮的是蘇貞昌、眼睛小的是蔡奇昌，兩人要和所有行動派的市民，一起把台中贏回來，屆時爭取明年的37年黨慶，繼續在台中舉辦。