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「鵝肉公主」單手拗出暴力曲線！粉絲驚呆：臂力太驚人

▲鄭方婷把身體拗出暴力曲線，臂力相當驚人。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷把身體拗出暴力曲線，臂力相當驚人。（圖／翻攝自鄭方婷IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-24 17:37:38

年僅22歲的中壢「鵝肉公主」鄭方婷，因為在家幫忙生意，穿著低胸小背心剁鵝肉的畫面太迷人，在網路上瘋傳後暴紅，成為小S節目《小姐不熙娣》的固定班底，說話具有台客味的她，私下竟是運動型辣妹，近日曬出泳裝美照，用手攀住遊艇欄杆，幾乎懸空般把身體拗成性感曲線，驚人臂力讓網友直呼太佩服！ 

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▲鄭方婷年僅22歲，身材相當火辣。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷年僅22歲，身材相當火辣。（圖／翻攝自鄭方婷IG） 
▲鄭方婷喜愛戶外運動，身形相當健美。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷喜愛戶外運動，身形相當健美。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
鄭方婷賣力剁鵝肉的畫面，被粉絲誇讚超專業，手起刀落非常俐落，看起來就是真功夫。她私下則熱愛從事戶外運動，喜歡潛水、旅行，身材相當結實，她在熱門景點龜山島牛奶湖拍攝網美照，特意在遊艇邊攀附著欄杆，擺出不符人體工學的姿勢，笑說「我最喜歡拗來拗去拍照法，看得出來我手多有力吧，東北季風要來了，浪好大不能潛」。

▲鄭方婷看到拍攝成果相當滿意。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷看到拍攝成果相當滿意。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷拍攝美照的過程非常搞笑。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷拍攝美照的過程非常搞笑。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷秀出拍攝時的NG畫面。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷秀出拍攝時的NG畫面。（圖／翻攝自鄭方婷IG） 
▲鄭方婷透露拍攝時海風非常大。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
▲鄭方婷透露拍攝時海風非常大。（圖／翻攝自鄭方婷IG）
她看到拍攝成果很滿意，以台味十足的語氣說道：「靠，這是我欸！怎麼能拍得辣麼美啦！」不只分享美照，還附上可愛的NG照片，在甲板上美美擺姿勢的她，被海風吹到髮絲紛飛，蓋住自己的臉蛋，畫風相當搞笑。網友則佩服她擺拍的毅力，留言「第一張也太困難，要騰空撐在那！臂力好強」、「可以一舉手一投足足滿滿自信的擺pose十分重要，因為妳的身形是零死角，羡慕，一定平時下了不少時間鍛鍊」、「不可能性感成這樣吧？根本天鵝女神」！

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