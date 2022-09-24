颱風毫無影響！明北台灣仍有降雨　一圖搞懂「下週天氣」

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風力上，受東北風影響，臺灣海峽北部平均風力7~8級，最大陣風10級；臺灣北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力6~7級，最大陣風9級；臺灣東北部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，明日臺灣東北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽平均風力將稍減弱，氣象局稍早也針對臺南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門發布陸上強風警報，這些地區易有9～10級強陣風，東北部、東部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪
氣象局表示，這波東北風在明日過後會漸轉偏東風，下週一（9/26）起水氣減少，降雨只剩下迎風面的東北部有一點點雨勢，各地皆回到多雲到晴的好天氣，北台灣氣溫也會升高，尤最高溫可達到攝氏33度，預計這樣穩定的天氣型態能維持到下週五，不過在下週五過後，預計又會有一波新的東北風影響，從9/30、10/1起，北部、宜蘭、花蓮局部又會有局部雨勢，恆春半島也會受影響。
此外，諾盧颱風目前在鵝鑾鼻東南方970公里之海面上，以每小時19公里的速度，向西南西轉西行進，中心附近最大風速每秒30公尺，相當於11級風，七級風暴風半徑100公里，氣象局表示，諾盧的強度應該就到輕颱上限，轉中颱的機率很低，路徑上是通過呂宋島後進入南海，明日一整天最靠近台灣，基本上對台灣並無威脅。
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