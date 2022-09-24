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颱風毫無影響！明北台灣仍有降雨　一圖搞懂「下週天氣」

▲明（25）日水氣減少，台灣整體降雨量會降低，但北部、北部山區和東北部仍需注意。（圖／記者葉政勳攝）
▲明（25）日水氣減少，台灣整體降雨量會降低，但北部、北部山區和東北部仍需注意。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-24 17:43:28

今（24）日受到東北風的影響，北部、北部山區和東北部有出現一些降雨，其他地區維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，今晚降雨型態依舊，明（25）日水氣減少，台灣整體降雨量會降低，但北部、北部山區和東北部仍需注意，溫度部分今日北台灣溫度稍降，平均落在攝氏24~25度，明日會稍微回溫；中央氣象局表示，這波東北風在下週一（9/26）會慢慢轉為東風，屆時各地會回到多雲到晴的天氣，維持到下週四（9/29）才會再有變化；此外，第16號輕度颱風「諾盧」已對台灣不構成威脅，預計持續往西向南海前進。

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氣象局指出，今日受到東北風影響，台灣各地溫度稍稍降低，最高溫出現在台東的攝氏34.9度，尤其北台灣上空的雲量較多，平均溫度落在攝氏24~25度，不過由於這波東北風並沒有帶來特別多冷空氣，因此明日整體氣溫就會略微回升；降雨方面，整體情況和今日類似，北東、恆春半島需留意局部雨勢，尤其基隆北海岸、東北部和大台北山區仍會有局部大雨，中南部地區維持多雲到晴，山區需留意午後雷陣雨。

風力上，受東北風影響，臺灣海峽北部平均風力7~8級，最大陣風10級；臺灣北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力6~7級，最大陣風9級；臺灣東北部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，明日臺灣東北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽平均風力將稍減弱，氣象局稍早也針對臺南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門發布陸上強風警報，這些地區易有9～10級強陣風，東北部、東部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪

▲（圖／中央氣象局提供）
▲明日台灣仍受東北風影響，下週一（9/26）會慢慢轉為東風，屆時各地會回到多雲到晴的天氣，維持到下週四（9/29）才會再有變化。（圖／中央氣象局提供）
氣象局表示，這波東北風在明日過後會漸轉偏東風，下週一（9/26）起水氣減少，降雨只剩下迎風面的東北部有一點點雨勢，各地皆回到多雲到晴的好天氣，北台灣氣溫也會升高，尤最高溫可達到攝氏33度，預計這樣穩定的天氣型態能維持到下週五，不過在下週五過後，預計又會有一波新的東北風影響，從9/30、10/1起，北部、宜蘭、花蓮局部又會有局部雨勢，恆春半島也會受影響。

此外，諾盧颱風目前在鵝鑾鼻東南方970公里之海面上，以每小時19公里的速度，向西南西轉西行進，中心附近最大風速每秒30公尺，相當於11級風，七級風暴風半徑100公里，氣象局表示，諾盧的強度應該就到輕颱上限，轉中颱的機率很低，路徑上是通過呂宋島後進入南海，明日一整天最靠近台灣，基本上對台灣並無威脅。

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