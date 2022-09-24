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動員專挑少數、偏遠地區族群？蒲亭挨轟趁機掃除分離勢力

▲俄烏戰爭陷入膠著，俄國總統蒲亭宣布目標為30萬人的局部動員令，但被質疑其實遠高過這個數字。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭陷入膠著，俄國總統蒲亭宣布目標為30萬人的局部動員令，但被質疑其實遠高過這個數字。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-24 17:50:07

俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）一紙30萬人的動員令，導致俄國亂象頻傳，先是湧現離境潮，後來甚至傳出連死去者也收到兵單。有外媒指出，少數族群在這波動員行動中，被徵召的比例明顯不合理，還有偏遠自治區的人民痛批，這根本不是蒲亭自己所說的「局部動員」，而是「全面動員」。

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綜合《衛報》《華盛頓郵報》等外媒報導，在蒲亭宣布動員後的短短幾天內，數以千計的男子就遭到追捕，然後被塞進運輸工具，將送去進行軍事訓練，很可能會被部署到烏克蘭戰爭的前線。

儘管莫斯科保證，這只是針對近期有軍事經驗之預備役人士的一次「局部動員」，但隨著徵召過程引發的爭議和擔憂越來越多，很多人都懷疑，蒲亭試圖動員的士兵數量，遠不止當局所說的30萬。

位於遠東聯邦管區和東西伯利亞經濟區的布里亞特（Buryatia）共和國，有居民向媒體和人權組織投訴，徵召人員似乎正在當地到處抓人，四處都是女人哭著追公車，而男人則懇求妻小原諒自己必須離開的畫面，因為他們知道自己很可能將面臨死亡：「這裡簡直就是地獄」；類似的場景也出現在西伯利亞東部的薩哈（也稱雅庫特，Yakutia）共和國。

「布里亞特自由基金會」（Free Buryatia Foundation）負責人加馬扎波娃（Alexandra Garmazhapova）在受訪時表示，以布里亞特的情況來看，這不是局部動員，而是全面動員，令她驚訝的是，有些人明知道蒲亭喜歡撒謊，竟然還會相信這只是局部動員；在布里亞特許多村莊，村民於深夜被挨家挨戶的敲門聲吵醒，並驚愕的接過徵召通知。

維權工作者指出，他們認為，俄國政府的徵兵人員將精力集中在農村和偏遠地區，而不是莫斯科或聖彼得堡這類大城市，因為缺乏媒體申訴及報導管道，加上抗議活動一律被打壓，使他們更容易執行強制徵兵令以討好蒲亭；即使真的有人敢走上街頭抗議，卻會在被捕後成為潛在的徵兵來源。

多間人權組織，包含「Agora」在內，都忙著幫助俄羅斯人尋求合法的方式免於參戰，並透露已接獲多起通報，不符合動員規定的人都收到傳票，包含已經超過年齡上限的老人，以及沒有任何軍事背景、作戰經驗的5寶爸。

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