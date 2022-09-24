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侯友宜、楊鎮浯同台拚連任　同喊超越自己

▲侯友宜參加彰化同鄉會後援會成立大會，在大批支持者簇擁下邁入會場。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）
▲侯友宜參加彰化同鄉會後援會成立大會，在大批支持者簇擁下邁入會場。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-24 18:07:13


尋求連任的新北市長侯友宜今（24）日利用假日時間，市政及選戰行程交差開跑，一早先到永和訪視百歲人瑞，接著又到板橋參加救護義消22周年慶，然後近中午又趕到新莊參加彰化同鄉會後援會成立大會，下午則分別跑三重及中和參加三重區婦女會後援會成立與旅台金門同鄉會後援會成立，與同樣尋求連任的金門縣長楊鎮浯同台拚連任，晚間則到三重參加首場大型造勢晚會，與同黨市議員及參選人大合體；雖然選舉行程才剛起步，但侯友宜已蓄勢待發充滿活力，喊出選戰最大的對手是自己，要用這樣的精神超越自己。

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侯友宜在彰化同鄉會後援會成立大會致詞時表示，選舉倒數兩個月，他除了要延續走的路，這段選舉的期間，大家都說到面對為難的地方，希望不要去造謠、不要抹黑，不要講東講西，他在這塊土地長大，要為這塊土地打拚；強調話說再多也沒用，做出來比較重要，這次的選戰對手是自己，沒有誰是自己的對手，這次選舉因為疫情關係，新北市選情沒有那麼熱絡，懇請大家幫他拉票。

侯友宜在旅台金門同鄉會後援會成立大會上提出同樣話語，表示選舉過程因為很多不實抹黑、造謠，讓人跟人之間的感情失和，但國家需要的是團結和包容，需要的是好好兌現政見，需要的是選完之後還能擁抱在一起，為中華民國努力；因此今年選舉，跟四年前一樣，不會說不想說的話，自己只有一句話，就是「好好做事」，這次選戰的對手，絕對就是自己，會跟同樣拼連任的楊鎮浯攜手合作，用這樣的精神超越自己。

侯友宜近日開始展開選舉行程，出席的場合也多是滿場的支持群眾，在大批支持者擁護下入場並致詞發表演說，尋求支持，更最特別的是侯友宜親身現場帶領唱跳「友宜舞」，展現高人氣的支持度，也為選情造勢達到高峰的熱鬧情景。

▲侯友宜參加後援會成立活動，現場帶領大家跳起「友宜舞」，展現高人氣的支持度。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）
▲侯友宜參加後援會成立活動，現場帶領大家跳起「友宜舞」，展現高人氣的支持度。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.24）
▲侯友宜出席旅台金門同鄉會後援會成立大會，與金門縣長楊鎮浯合體並喊出選戰最大的對手是自己，要用這樣的精神超越自己。（圖／侯友宜選舉辦公室提供）
▲侯友宜出席旅台金門同鄉會後援會成立大會，與金門縣長楊鎮浯合體並喊出選戰最大的對手是自己，要用這樣的精神超越自己。（圖／侯友宜選舉辦公室提供）

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