2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

推廣智慧科技！高市勞工局與台塑締結石化安全伙伴

▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與台塑塑膠公司締結石化業安全伙伴關係。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與台塑塑膠公司締結石化業安全伙伴關係。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-09-24 21:00:00

高雄市政府勞工局勞動檢查處於23日下午，在台塑塑膠公司仁武廠，與台塑塑膠公司締結為安全伙伴關係，共同誓言為石化業的安全把關，以「零職災」為首要目標，推廣智慧科技，讓工業能與民生共存。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與台塑塑膠公司締結石化業安全伙伴關係，在勞工局局長周登春(中)見證下，由勞檢處處長郭清吉(右)與台塑公司資深副總經理郭文筆(左)簽署安全伙伴宣言。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與台塑塑膠公司締結石化業安全伙伴關係，在勞工局局長周登春(中)見證下，由勞檢處處長郭清吉(右)與台塑公司資深副總經理郭文筆(左)簽署安全伙伴宣言。(圖／記者黃守作攝)
高雄市政府勞工局勞動檢查處與台塑塑膠公司締結石化業安全伙伴關係簽署儀式，是由勞工局局長周登春主持，並在周登春及96位石化業者代表的見證下，由勞動檢查處處長郭清吉與台塑塑膠公司資深副總經理郭文筆簽署安全伙伴宣言，共同誓言為石化業的安全把關，以「零職災」為首要目標，讓工業能與民生共存。

在締結石化業安全伙伴關係簽署儀式中，並由台塑電子材料部、頡創科技公司分別進行簡報，分享研討如何運用智慧科技強化職場與管線安全，其中支援跨平台監視及雙向音訊的施工安全遠距監控系統，即以有限的人力掌握多處施工作業情形，再進一步運用工安電子圍籬，藉由自動光學辨識系統AOI辨識作業勞工不安全行為，以有效遏阻災害發生。

加上智慧眼鏡及手機APP應用，提供製程區作業人員影像通話、遠端指導、定位及求救四大功能，而為減少管線非破壞檢測的場域限制，應用導波GWT技術，便能快速檢查管線，以提早發現管線腐蝕劣化，避免洩漏意外。

▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與台塑塑膠公司締結石化業安全伙伴關係，由勞工局局長周登春(左2)主持。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與台塑塑膠公司締結石化業安全伙伴關係，由勞工局局長周登春(左2)主持。(圖／記者黃守作攝)
高雄市政府勞工局局長周登春表示，高雄市為石化重鎮，台塑公司又為民營石化業龍頭，此次活動除安全伙伴簽署外，亦感謝分享智慧防災應用實務，包括遠距監視系統、影像辨識及無線感測之電子圍籬及智慧巡檢技術，以有效防止不安全行為之發生，也可解決人力不足之問題，期望藉由相關分享，帶動石化業推動科技防災。

台塑塑膠公司資深副總經理郭文筆指出，為因應異常狀況發生，應完全授權值班最高主管，依現場狀況決定是否停車，另外滾動修正異常狀況應變措施，一切以人員安全及健康為重，而台塑電子材料部現階段研發智慧手錶，期待持續透過科技強化防災，以保護勞工安全健康。

高雄市政府勞工局勞檢處處長郭清吉說，石化業常以管線輸送原料及產品，其內容物多屬於易燃、易爆，以及具毒性之流體，管線有因腐蝕或沖蝕造成厚度減薄，導致洩漏的風險，會中介紹導波應用於長途管線之檢測技術，期望藉此引導業者運用非破壞檢測方法，達到預知和預防保養之功效。

永續發展目標新里程！高雄港務分公司辦減排工作坊課程

助弱勢兒少勇敢逐夢！台灣港務公司參與展望會親子活動

維護路口安全！高雄區監理所辦交通安全宣導

優化公共運輸！中鋼集團厚植台灣綠色運輸產業發展

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀