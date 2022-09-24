推廣智慧科技！高市勞工局與台塑締結石化安全伙伴

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在締結石化業安全伙伴關係簽署儀式中，並由台塑電子材料部、頡創科技公司分別進行簡報，分享研討如何運用智慧科技強化職場與管線安全，其中支援跨平台監視及雙向音訊的施工安全遠距監控系統，即以有限的人力掌握多處施工作業情形，再進一步運用工安電子圍籬，藉由自動光學辨識系統AOI辨識作業勞工不安全行為，以有效遏阻災害發生。
加上智慧眼鏡及手機APP應用，提供製程區作業人員影像通話、遠端指導、定位及求救四大功能，而為減少管線非破壞檢測的場域限制，應用導波GWT技術，便能快速檢查管線，以提早發現管線腐蝕劣化，避免洩漏意外。
高雄市政府勞工局局長周登春表示，高雄市為石化重鎮，台塑公司又為民營石化業龍頭，此次活動除安全伙伴簽署外，亦感謝分享智慧防災應用實務，包括遠距監視系統、影像辨識及無線感測之電子圍籬及智慧巡檢技術，以有效防止不安全行為之發生，也可解決人力不足之問題，期望藉由相關分享，帶動石化業推動科技防災。
台塑塑膠公司資深副總經理郭文筆指出，為因應異常狀況發生，應完全授權值班最高主管，依現場狀況決定是否停車，另外滾動修正異常狀況應變措施，一切以人員安全及健康為重，而台塑電子材料部現階段研發智慧手錶，期待持續透過科技強化防災，以保護勞工安全健康。
高雄市政府勞工局勞檢處處長郭清吉說，石化業常以管線輸送原料及產品，其內容物多屬於易燃、易爆，以及具毒性之流體，管線有因腐蝕或沖蝕造成厚度減薄，導致洩漏的風險，會中介紹導波應用於長途管線之檢測技術，期望藉此引導業者運用非破壞檢測方法，達到預知和預防保養之功效。