探子變騙子？侯友宜秀警大聲明保學位 校長打臉：沒發布
新北市長侯友宜的學位受到質疑，對此，侯辦今（24）日公布中央警察大學聲明，強調侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，還痛批提出質疑的林佳龍。不過現卻被民進黨新北市議員、林佳龍發言人何博文踢爆，聲明疑似造假，警大校長陳檡文澄清，根本沒有發布任何聲明。
民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑侯友宜博士學位，侯友宜辦公室今日聲稱公布警大聲明，內容指侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案。
不過何博文稍早在臉書PO出與警大校長陳檡文對話的截圖，何博文詢問陳檡文，侯友宜辦公室所發出的聲明究竟是不是警大所正式發出的，只見陳檡文直接回應，「本校未發布任何聲明」，直接打臉侯友宜。
另外，林佳龍稍早也表示，所謂的「警大聲明」提到，侯友宜是2004年取得博士學位，但他的博士論文在國家圖書館是2003年登錄，時間兜不攏，究竟是何時口試、為何延遲畢業？至今網路上也找不到他的論文。
林佳龍也說，再者，侯友宜以學士直攻博士，是以同等學力且須交出等同碩士的論文，但那個論文在哪裡？網路上也找不到。另外，侯友宜論文資料如何取得，是否涉及公權力取得犯罪資料，希望侯友宜出面說明。