2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

探子變騙子？侯友宜秀警大聲明保學位　校長打臉：沒發布

▲侯友宜博士論文學歷受到質疑，更被警大校長陳檡文打臉有發聲明背書，為新北市長選情投下震撼彈。（圖／資料照）
▲侯友宜博士論文學歷受到質疑，更被警大校長陳檡文打臉有發聲明背書，為新北市長選情投下震撼彈。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-24 18:24:37

新北市長侯友宜的學位受到質疑，對此，侯辦今（24）日公布中央警察大學聲明，強調侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，還痛批提出質疑的林佳龍。不過現卻被民進黨新北市議員、林佳龍發言人何博文踢爆，聲明疑似造假，警大校長陳檡文澄清，根本沒有發布任何聲明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲侯友宜博士學位受到質疑，警大校長也表示，並沒有發聲明替侯背書。（圖／翻攝自何博文臉書）
▲侯友宜博士學位受到質疑，警大校長陳檡文也表示，並沒有發聲明替侯背書。（圖／翻攝自何博文臉書）
民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑侯友宜博士學位，侯友宜辦公室今日聲稱公布警大聲明，內容指侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案。

不過何博文稍早在臉書PO出與警大校長陳檡文對話的截圖，何博文詢問陳檡文，侯友宜辦公室所發出的聲明究竟是不是警大所正式發出的，只見陳檡文直接回應，「本校未發布任何聲明」，直接打臉侯友宜。

另外，林佳龍稍早也表示，所謂的「警大聲明」提到，侯友宜是2004年取得博士學位，但他的博士論文在國家圖書館是2003年登錄，時間兜不攏，究竟是何時口試、為何延遲畢業？至今網路上也找不到他的論文。

林佳龍也說，再者，侯友宜以學士直攻博士，是以同等學力且須交出等同碩士的論文，但那個論文在哪裡？網路上也找不到。另外，侯友宜論文資料如何取得，是否涉及公權力取得犯罪資料，希望侯友宜出面說明。

毀諾！侯友宜明提前辦造勢　林佳龍：開始選舉就別躲辯論

新北競爭力6都墊底！民進黨揭侯友宜痛處　籲票投林佳龍

龍吟虎嘯！林佳龍盼帶動風潮逆轉　籲別浪費選票投侯友宜

下架侯友宜！林佳龍拚新北大翻新　老同學吳淡如祝福

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀