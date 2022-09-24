助身障勞工穩定就業　 中市勞工局推職場深耕服務 　

一般人都以為身心障礙者求職難，其實更難的是就業後的穩定適應。忠有輕度自閉症的小佑，在工廠當器材組裝員，由於無法適應經常得輪調不同生產線的工作，導致情緒不穩，與同事關係緊張。經臺中市勞工局透過「職場深耕」介入輔導，與業者溝通，安排小佑調新廠換職務，排除職場障礙穩定就業。

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勞工局長張大春說，「職場深耕服務」是永續關懷機制，讓已就業的身心障礙者有求助窗口，對進用他們的企業雇主來說，更似「後續服務」，有問題持續有人協助解決，可以提升企業進用意願。今年截至8月底，勞工局受理28人申請，成功輔導12人排除障礙，穩定就業，小佑是其中一人，另一名阿耀則是智能障礙合併癲癇症，記憶力不佳。

深耕就服員李柏青表示，小佑能力不錯，組裝零件效率優。只是就業半年後，公司依淡旺季，需要人力輪動，小佑不適應支援的新產線，工作效能明顯降低，導致情緒受影響，有時出言不遜。同事不了解小佑自閉症特質，誤認他工作效率差，為人不禮貌，人際關係不佳讓小佑嚷著要離職。經過與業者溝通，說明小佑障礙特質，業者很包容，為小佑調廠換新環境，並簡化工作性質，小佑恢復信心，又樂在工作。

阿耀在一家運動賣場工作，專責試衣間區域，將客人試穿後衣物重整，由於不同衣物有不同摺法，阿耀記憶力欠佳，往往記得這種，忘了那種，三不五時得求助，造成他人困擾。後來深耕輔導介入，為阿耀製作一本「葵花寶典」，將各式各樣服飾摺法，按步驟一一拍照，集結成冊，方便阿耀查閱，順利排除阿耀職場障礙。

李柏青表示，依他開案輔導數據顯示，申請服務的行業有科技公司、工廠、學校及餐廳等，顯示各行各業都有職場適應不良的員工，只是適應不良的狀況有別，小佑是工作產線變動，阿耀是所需執行的步驟繁，他記憶欠佳，其它還有職場人際關係問題、職場設備不友善等，深耕服務會依各自狀況，給予「個別化」協助與輔導。