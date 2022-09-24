助身障勞工穩定就業　 中市勞工局推職場深耕服務 　

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深耕就服員李柏青表示，小佑能力不錯，組裝零件效率優。只是就業半年後，公司依淡旺季，需要人力輪動，小佑不適應支援的新產線，工作效能明顯降低，導致情緒受影響，有時出言不遜。同事不了解小佑自閉症特質，誤認他工作效率差，為人不禮貌，人際關係不佳讓小佑嚷著要離職。經過與業者溝通，說明小佑障礙特質，業者很包容，為小佑調廠換新環境，並簡化工作性質，小佑恢復信心，又樂在工作。
阿耀在一家運動賣場工作，專責試衣間區域，將客人試穿後衣物重整，由於不同衣物有不同摺法，阿耀記憶力欠佳，往往記得這種，忘了那種，三不五時得求助，造成他人困擾。後來深耕輔導介入，為阿耀製作一本「葵花寶典」，將各式各樣服飾摺法，按步驟一一拍照，集結成冊，方便阿耀查閱，順利排除阿耀職場障礙。
李柏青表示，依他開案輔導數據顯示，申請服務的行業有科技公司、工廠、學校及餐廳等，顯示各行各業都有職場適應不良的員工，只是適應不良的狀況有別，小佑是工作產線變動，阿耀是所需執行的步驟繁，他記憶欠佳，其它還有職場人際關係問題、職場設備不友善等，深耕服務會依各自狀況，給予「個別化」協助與輔導。
局長張大春表示，包括職務變動、主管換人後作法不同，甚至辦公室生態環境改變，對於身心障礙者都是一種挑戰，可能導致他們適應不良。有鑑於此，勞工局積極推動「職場深耕服務」，依據個別需求提供協助，或是資源連結，包含就業諮詢、職涯探索或職務再設計等，協助他們排除障礙，深耕職場，是一種對雇主及身心障礙者永續關懷的雙贏措施，歡迎有需求的企業或身心障礙民眾多加利用。