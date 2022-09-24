台鐵花東搶修最新進度曝！類火車今接駁1072人次

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至於台鐵列車復駛狀況，台鐵說明，9月22日起公路接駁（類火車）仍持續辦理。花蓮至鳳林間列車，每天上午6點至晚間11點5分間復駛原有對號列車8列次（鳳林止2列次、壽豐止4列次及志學止2列次）及區間車1列次（鳳林止），另增開花蓮至鳳林間區間車29列次，總計開行38列次，平均班距約50分鐘。富里至台東間則是每天上午6點至晚間9點間增開區間車32列次，班距為60分鐘。
至於搶修情形，截至今天下午4點止，玉里至東里間電車線桿斷約40支，需待橋梁復舊後持續搶修；新萬里溪橋、樂樂溪橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，已完成勘查檢測，待9月27日專業顧問公司提出安全評估報告，再確認搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘查中。
受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息：
(1) 對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車一次。
(2) 持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車一次。
(3) 持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。
(4) 囿於花蓮至台東間受地震影響路線中斷，已購買該區段之車票至路線修復開通前，免收退票手續費。
(5) 台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。
(6) 台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。