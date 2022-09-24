男嬰莫名猝逝！保母冷回「我睡著了」　託夢：我痛痛醜醜

我是廣告 請繼續往下閱讀
結果一到醫院，醫生就說太晚就醫，到院前就已經沒有呼吸心跳，身體已經有多處紅點，研判失去呼吸心跳時間已太久，因此無法急救，聽到這樣的結果，朋友全身無力到無法站立，只能全程被推著輪椅。
隨後夫妻詢問保母發生了什麼事，為什麼孩子會突然沒有心跳，沒想到保母竟回答，「不知道，我睡著了」，保母還話鋒一轉，強調聯絡不到朋友跟朋友的老公；網友表示，朋友身為媽媽真的很想知道真相，到底是什麼東西蓋住孩子，導致他無法呼吸，不過保母說詞不一，連做筆錄的時候都翹著二郎腿，態度相當輕浮。
朋友也透露，事發前2天，社會局才去稽查保母家的設備，一切都是合格的，沒想到事發後要調監視器，卻發現監視器只剩下被剪斷的線頭，沒有錄到畫面。
事發後，因為保母證詞不一，檢察官認為要解剖釐清，才能開立死亡證明，朋友痛苦表示一個4個多月的嬰兒到底要接受多少次的傷害才夠，我真的好痛，好難過」；沒想到在解剖當天晚上，孩子到夢裡找朋友哭著說，「媽媽我痛痛醜醜」，讓朋友哭著醒來。
朋友也痛批「保母你的良心呢？ 無法接受我一個健康的孩子交給妳一個專業的保母，當妳再交給我時卻是一個冷冰冰的孩子，我多希望這是一場玩笑？我多希望下一秒能夠看到我的孩子出現在嬰兒床而不是躺在冰櫃？」
多網友一聽到這個故事，紛紛留言加油打氣，並說道「每個寶寶真的是家長的心頭肉」、「寧可請育嬰假，也不要遇到一次。那都是心頭肉」、「好心疼，怎麼會有這麼缺德的保母」、「政府到底多久才會重視這問題，總是讓保母傷害別人的小孩」、「監視器線剪掉肯定就有問題了」、「真的希望當保母不只是一個工作，也希望能有愛心負責任」、「保重身體，才有力氣找出真相，為寶貴孩子，討回公道」。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110