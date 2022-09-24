大火破獲非法養殖場！52犬遭割聲帶　飼主連夜藏狗到苗栗

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經突破飼主心防，飼主表示2隻送醫，5隻在親友家中，另17隻昨晚連夜請苗栗寵物店家協助帶回安置，總計52隻品種狗，由於安置在苗栗店家有哺乳犬隻，為避免犬隻來回奔波，目前苗栗犬隻移動管制。
動保處逐一檢視，部分犬隻無晶片、無寵登，將依據動保法第19條第3項處3,000元罰鍰，犬隻部分無施打狂犬病疫苗，依據動物傳染病防治條例第13條第2項，將處以3萬元罰鍰。
現場查獲在3樓住家冰箱內有動物用針劑藥品，包含林可黴素、配尼黴素、泌乳淨、保娩得寧、維畜鈣注射液、尅蟲寶等6種藥品，尤姓飼主表示，藥品為動物醫院提供，供犬隻噴灑傷口使用，由於飼主未取得獸醫師資格，執行獸醫師業務，已違反獸醫師法第30條將處10萬元罰鍰，並沒收所用藥物和器械。
另外，犬隻大多數叫聲沙啞，飼主表示，繁殖博美狗是作為比賽犬，早期因擔心吵鄰才會割除一邊聲帶，因施以不具醫療目的之手術，違法事證確鑿，將依動保法第5條第2項將處1萬5,000元罰鍰。
新北市動保處表示，現場所有犬隻已完成晶片植入、造冊，並送至動物醫院進行身體檢查，依據現場查獲事證，飼主坦承自家繁殖，連同藏匿到苗栗店家犬隻數量已超過50隻，將依據動保法第22條第1項及新北市政府處理違反動物保護法事件裁罰基準處100萬元罰鍰。所有犬隻並要求絕育，呼籲民眾切勿私自繁殖犬隻，以免觸法。本案民眾如持有相關違法事證，請致電動保處24小時專線(02)29596353提供，將有專人錄案查處。（編輯：孫唯容）