解除選擇障礙 ─ Porsche Panamera Platinum Edition試駕

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本次體驗的Panamera Platinum Edition就是在上述概念下推出的車型，在外觀上，特殊鉑銀塗裝配色是最容易識別的地方，包括：車側散熱格柵，以及車尾的PORSCHE字樣及車型名稱銘牌都採用消光鉑銀色處理，配置之20吋 Panamera Style 輪圈亦可選配施以消光鉑銀色烤漆，此外，還配有、黑色跑車造型排氣尾管、高亮澤黑色側窗飾條與Exclusive Design尾燈組，都讓Panamera Platinum Edition與標準版車型更為特別與亮眼。除此之外，還配有自動防眩車外後視鏡與含保時捷動態照明升級系統 (PDLS Plus)的LED 矩陣式頭燈系統。
進入車內，試駕車選擇了黑/埃及米杏色內裝配色，並選擇了深色核桃木飾板與深色核桃木跑車方向盤相搭，呈現典雅豪華氛圍；Panamera Platinum Edition標配了保時捷智慧型免用鑰匙系統(Comfort Entry)搭配車門自動緊閉系統、雙前座十四向電動調整舒適座椅含記憶套件、前後座椅電熱系統、BOSE® 環繞音響系統與全景式電動天窗等配備；此外，包括：動力輔助轉向升級系統、變換車道輔助系統、車道維持輔助系統與停車測距輔助系統含 360 度環景輔助攝影等安全輔助系統亦為Panamera Platinum Edition的標準配備。
Panamera Platinum Edition即為以Panamera為基礎升級而來，動力配置則為未有更動，搭載2.9升渦輪增壓V6引擎，可輸出330PS/5,400-6,400rpm最大馬力與450Nm/5,000rpm最大扭力，搭配8速PDK雙離合器自手排變速系統，0-100km/h加速為5.6秒〈搭配跑車計時套件為5.4秒〉，極速為270km/h；然而不管性能數據為何，應該都不會有人質疑Porsche旗下車款所帶來的駕駛快感，即便是車系中的入門車，但扎實地底盤與操控手感，很容易做到車隨意轉，超過5米的身軀跑起來依然輕盈俐落，未必要多兇猛的動力，同樣可以有滿滿的樂趣。
就如同一開始所說的，Panamera Platinum Edition就是Porsche精選配備升級的車型，也是給予消費者一個可以快速選擇的車型，畢竟台灣多數消費者一直以來很習慣購買車商將規格配備選定好的車款，忽然要自己挑配備與內外搭配時，的確可能會出現選擇障礙，不知道該如何選購，如今有款已經配好的車型可以購買，完全可以解除選擇障礙的問題，讓購車變得更容易簡單。
| 車型
| Porsche Panamera Platinum Edition
| 長寬高(mm)
| 5,049x1,937x1,585
| 軸距(mm)
| 2,950
| 車重(kg)
| --
| 引擎型式
| V6 DOHC 24V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 2,894
| 最大馬力(PS/rpm)
| 330/5,400-6400
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 450/1,800-5,000
| 變速系統
| 8速PDK雙離合器自手排
| 傳動型式
| 前置後驅
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 前：275/35 ZR 21 後：315/30 ZR 21
| 建議售價
| 623萬起