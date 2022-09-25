東北部雨彈狂炸！宜蘭「超大豪雨」特報　淹水警戒地區曝

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第16號颱風「諾盧」凌晨2點時，中心位置在北緯15.2度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻南南東方870公里之海面上，以每小時18轉22公里速度向西進行，對台灣無直接影響。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，「諾盧」在呂宋島東方海面範圍雖小，快速增強、已有清晰颱風眼，其外圍水氣對台灣天氣稍有影響，未來一週仍在「熱帶擾動活躍期」，還有其他熱帶系統發展的機率，應持續觀察。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日東北風及「諾盧」外圍水氣雙重影響，北部、東半部雲量多有局部雨，東北部已有「大豪雨」、應注意防範！大台北山區及北海岸有較大雨勢，亦應注意；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。北台濕涼，中南部白天熱、早晚涼。各地區氣溫：北部23至28度，中部21至34度，南部22至35度，東部21至34度。
吳德榮指出，明水氣漸減少，天氣好轉；西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率；北海岸及東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨；週二至週六盛行偏東風，西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率；東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。明起各地氣溫回升，白天高溫回升至33至36度。（編輯：倪浩軒）