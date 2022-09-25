高科技設備跑跑卡丁車樂園台南開幕競技賽總獎金達15萬元

全台首家高科技設備的跑跑卡丁車，於今 (24) 日下午 2 時，在北區西門路「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」舉行競技開幕賽，總獎項價值高達 15 萬元，另園區內另還規畫全台獨家氣墊式碰碰車等 6 項親子遊樂設施，提供給闔家遊樂的好去處，未來另會再免費招待低收入戶家庭玩一整天。

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▲嘻門埕邀請卡丁車兒童組紀錄保持人卓依岑現場展現車技（圖／記者張振興攝，2022,09,24）

強調速度、心跳、激起腎上腺素，享受競速感的迷你小賽車「卡丁車」，是目前時下最夯的休閒運動。為使這項休閒活動能在自己的城市發光發熱，有 一群來自各專業領域的老闆共同結合，特引進全台獨家最高科技計時及純電動卡丁車，並搭配佔地 400 坪的半開放的空間競技，不論是成人、小朋友、男生和女生都是可以輕鬆上手，盡情體驗電動卡丁車帶來的樂趣與快感。

卡丁車的賽道設施方面，引進全台最先進的圈速計時系統，減少人工計時的誤差值，讓每一位化身為競賽小車手們可以感受到競速運動中分秒間的成就感，也可以更近一步的與好友們同好們一起討論、研究、切磋來享受整個賽事過程。未來也陸續在這場地舉行賽事，有月例賽、季賽，由於贊助廠商熱烈總獎項價值高達 15 萬元，若想一試身手的民眾不妨報名參加。

▲園區內還有多種遊樂設施適合親子同樂（圖／記者張振興攝，2022,09,24）

商場經理陳秀芬表示，嘻門埕位於西門路四段，商場內有國際連鎖品牌星巴克咖啡進駐，現在更規畫出

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坪全家大小都可以玩的「嘻門埕瑪果卡丁車樂園」，樂園內有競速的卡丁車、全台獨家的氣墊式碰碰車，碰碰車在行進中可以使用雷射槍攻擊對手，被擊中後氣墊碰碰車則會自轉一圈，非常具有娛樂及挑戰性的遊戲，在碰碰車界擁有

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等級的美譽之稱。此外，還有規畫熱氣球嘉年華、紐約摩天輪、瘋狂搖滾飛車、皇家旋轉木馬、蒸汽海盜船等

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