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美「鷹」風強襲！新台幣周貶快4角　匯銀：能否止貶2關鍵

▲新台幣兌美元光這周就貶值3.72角，今年累計至今更貶快4元，匯銀人士表示，短期能否止貶兩大觀察重點，但因央行表態不逆勢而為，若新台幣貶破31.8元，「32字頭」就不遠了。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元光這周就貶值3.72角，今年累計至今更貶快4元，匯銀人士表示，短期能否止貶兩大觀察重點，但因央行表態不逆勢而為，若新台幣貶破31.8元，「32字頭」就不遠了。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-09-25 10:10:30

在美國聯準會今（Fed）再升息3碼，美元指數升破112，再度刷新20年高點，加上台灣央行只升半碼，在台美利差持續擴大之下，新台幣兌美元盤中一度貶破31.7元，9月23日收在31.665元，逾5年半新低價，周線也連9黑，累計1周下來新台幣貶值3.72角，周貶1.18%，今年以來更貶值了3.975元，貶幅達14.35%。匯銀人士認為，在預期年底前美國還會升息5碼及美元續強之下，包括亞幣都難逃貶勢，新台幣亦難逆勢而為，短期關注台股何時止跌及外資動向，若新台幣貶破31.8元，「32字頭」就不遠了。

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美國聯準會再度一口氣升息3碼，會後更透露堅定的升息意志，這也引領國際美元續強，加上台灣央行這次也僅升息半碼，台美利差持續擴大，外資瘋狂匯出，加上散戶螞蟻雄兵預期新台幣將續貶，紛紛進場買匯，加重新台幣貶值力道，即便央行也有進場調節，但央行總裁楊金龍已表態「美元很強，要逆勢操作也不對」，央行也不會因出口轉差故意讓新台幣貶幅擴大。

也因此，新台幣在央行升息半碼後隔日，9月23日盤中貶破了31.7元，一度來到31.713元，貶值9.7分，終場收在31.665元兌1美元，較前一交易日貶值4.9分，也創2017年1月17日以來收盤新低價，若與9月16日收盤價31.293元相較，累計1周下來貶值3.72角，周貶幅1.18%。

若就今年表現來看，新台幣兌美元已從2021年12月30日收盤價27.69元，一路貶至2022年9月23日收盤價31.665元，累計貶值了3.975元，貶幅達14.35%。

其實，也不只新台幣在貶值，在美國聯準會「 鷹」風強襲之下，美元獨強，非美貨幣齊挫，日圓更在日本貨幣政策維持寬鬆不變下，一度貶破145兌1美元，到近日在日本央行進場干預之下，日圓才回升到142價位附近，但一般認為日本不升息干預效果有限，同樣，人民幣在主要央行也都在升息下，中國人民銀行卻在降息，在岸及離人民幣也貶破7.1兌1美元，人民幣中間價也快逼近7字頭，韓元同樣也已失守1400兌1美元價位，貶至1409價位。

至於新台幣何時會止貶？匯銀人士分析，央行總裁楊金龍已表態「不會逆風而行」，顯示央行仍會適度進場防守，緩和新台幣貶勢，但不會硬擋並堅守在特定價位，加上市場預期美國聯準會還會持續升息，至年底前還有5碼空間，美元續看漲，新台幣貶壓仍舊沈重，短期關注台股何時止跌及外資動向，如果新台幣貶破31.7元，就會續向31.8元挺進，一旦失守31.8元，「32字頭」就不遠了。

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