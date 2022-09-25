美「鷹」風強襲！新台幣周貶快4角　匯銀：能否止貶2關鍵

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也因此，新台幣在央行升息半碼後隔日，9月23日盤中貶破了31.7元，一度來到31.713元，貶值9.7分，終場收在31.665元兌1美元，較前一交易日貶值4.9分，也創2017年1月17日以來收盤新低價，若與9月16日收盤價31.293元相較，累計1周下來貶值3.72角，周貶幅1.18%。
若就今年表現來看，新台幣兌美元已從2021年12月30日收盤價27.69元，一路貶至2022年9月23日收盤價31.665元，累計貶值了3.975元，貶幅達14.35%。
其實，也不只新台幣在貶值，在美國聯準會「 鷹」風強襲之下，美元獨強，非美貨幣齊挫，日圓更在日本貨幣政策維持寬鬆不變下，一度貶破145兌1美元，到近日在日本央行進場干預之下，日圓才回升到142價位附近，但一般認為日本不升息干預效果有限，同樣，人民幣在主要央行也都在升息下，中國人民銀行卻在降息，在岸及離人民幣也貶破7.1兌1美元，人民幣中間價也快逼近7字頭，韓元同樣也已失守1400兌1美元價位，貶至1409價位。
至於新台幣何時會止貶？匯銀人士分析，央行總裁楊金龍已表態「不會逆風而行」，顯示央行仍會適度進場防守，緩和新台幣貶勢，但不會硬擋並堅守在特定價位，加上市場預期美國聯準會還會持續升息，至年底前還有5碼空間，美元續看漲，新台幣貶壓仍舊沈重，短期關注台股何時止跌及外資動向，如果新台幣貶破31.7元，就會續向31.8元挺進，一旦失守31.8元，「32字頭」就不遠了。