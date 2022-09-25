認錯老婆？拜登手牽「陪逛女州長」　妻晾一旁超尷尬

現年79歲的美國總統拜登（Joe Biden）自上任以來，就曾多次在公開場合上出現口誤，甚至還做出不少怪異的舉止，日前他出席一場在底特律舉辦的車展時，走著走著竟疑似「認錯老婆」，牽起一旁陪伴導覽的女州長的手，令現場氣氛頓時陷入尷尬。
綜合外媒報導，拜登上週與妻子吉兒（Jill Biden）一同出席在密西根州底特律舉行的國際自動車大展以及私人募款活動，同行的還有民主黨籍議員、密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）。媒體在一旁架好攝影機等待一行人進場，媒體的攝影機卻意外拍到拜登牽起女州長的手的瞬間。
從拍攝到的畫面中可以看到，拜登一邊走一邊聊天，不過手卻緊緊握著一旁惠特梅爾的手，且走了一段路都沒有發現異狀，惠特梅爾當下只好露出尷尬又不失禮貌的微笑。此時，一旁穿著大紅色禮服、戴著口罩的吉兒似乎餘光察覺不對勁，對此明顯瞪大了雙眼，神情看起來有些錯愕。
這段「疑似牽錯老婆」影片隨即在網路上瘋傳，掀起廣泛討論，網友紛紛表示困惑和不解，有人表示「他可能以為旁邊的人是吉兒？」、「拜登可能短暫失神了，女州長看起來像是在引導他」、「就當是牽到一名老爺爺的手吧！拜登就像全美國人的爺爺」。
拜登事後在Instagram上貼出當天參訪短片，他坐在鮮橘色的電動跑車中，似乎車子相當滿意，表示「我要告訴我的安全團隊，我想把這台車開回家。」他在貼文中寫道「我是個愛車人，底特律電動車展給了我非常多理由對未來保持樂觀。」
事實上拜登過去發生不少怪異舉動，像是口誤、肢體僵硬、走錯路等，健康問題一直是外界的焦點。最近還在參加第7屆「全球基金增資會議」（Global Fund Seventh Replenishment Conference）時，出現了疑似「在講台上迷路」的詭異舉動，不但突然腳步停頓，手還擺出了「機械舞」的姿勢，再度引起討論。