諾盧颱風千里送雨！配合東北風「類共伴」釀宜蘭超大豪雨
受到東北風影響，過去12小時北台灣出現明顯降雨，尤其宜蘭雨勢特別明顯，從昨（24）日0時起至今（25）日截至上午9時為止，宜蘭西帽山累積雨量達到548毫米，已經達到「超大豪雨」等級，宜蘭寒溪也有349.5毫米。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，由於諾盧颱風「千里送雨」，颱風外圍水氣加上東北風轉強，產生有點類似秋颱「共伴效應」的降雨機制，配合地形效應交互作用下，才會產生超大豪雨等級的雨勢。中央氣象局預估，明日白天開始隨著水氣逐漸減少，各地天氣回穩，僅剩迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。
根據氣象局的定義，24小時累積雨量達500毫米以上就稱為超大豪雨（extremely torrential rain）。而過去12小時宜蘭南澳、冬山一帶雨勢相當劇烈，凌晨時段曾出現時雨量120毫米的劇烈降雨。主要的雨勢以東北風配合地形效應所致。氣象局在今日上午持續發布豪特報，受東北風影響，今宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，慎防坍方、落石及溪水暴漲。超大豪雨警戒區為宜蘭縣山區，大豪雨警戒區為宜蘭縣，大雨警戒範圍包括：基隆北海岸、臺北市山區、新北市山區。
目前在鵝鑾鼻南南東方870公里海面上的諾盧颱風，目前強度已經達到中度颱風，從衛星觀測顯示，結構相當紮實，關島美軍甚至已經提升到「超級颱風」的等級，威脅性相當大。還好後續諾盧颱風會快速向西移動穿越菲律賓陸地後進入南海，對台灣雖沒有直接影響，不過卻也間接「千里送雨」。吳德榮表示，雖然諾盧颱風路徑沒有穿越巴士海峽，不過其外圍水氣配合東北風南下，仍然有一些類似共伴效應的機制出現，加上地形影響下，才會導致東北部地區及宜蘭雨勢這麼明顯。
吳德榮說，週一（9/26）起水氣逐漸減少，各地天氣好轉，西半部地區大多恢復晴到多雲的天氣，午後山區有局部短暫陣雨，僅基隆北海岸、東半部地區偶有短暫雨，週二至週六（9/27~10/1）天氣更穩定，各地大多都是多雲到晴，且氣溫也會明顯回暖，高溫將回到攝氏33到36度，感受會稍微偏熱一些。
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