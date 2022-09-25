日本不認高端要陳時中負責　蔣萬安：事實勝於雄辯

日本宣布開放外國觀光客自由行，但日本認可疫苗廠牌中未包含高端，打高端赴日民眾仍需自費PCR檢驗。消息一出，也讓前中央流行疫情指揮中心指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中遭到國民黨點名，要負最大責任，並且公開道歉。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（25）日受訪也轟「事實勝於雄辯」，陳時中當時身為指揮官，必須負起責任。
陳時中昨受訪表示，公共政策決定為根據學理上需求制定相關政策，如果要用結果論，很多政策事後檢討都會有問題。他還強調，日本承認疫苗一向只有6種，也不包括俄國、中國自製的，不過這也是舊規定，現在各國都正檢討新作法，每個國家也都持續檢討，採取什麼樣的標準讓民眾入境，外交部也會極力爭取。
然而，蔣萬安今受訪則痛批，這已違背責任政治基本原則，公務政策可討論、溝通形成共識決定，事後大家來檢討修正，是民主政治非常基本的原則制衡與監督，「陳時中當時做的決定，現在讓全民承擔，當然要負起相關責任」。
蔣萬安說，當初一再提出，打了高端可能無法出國，或是出國造成民眾不方便，但陳時中堅持要買高端，甚至還呼籲民眾施打，現在「事實勝於雄辯」，日本堅持專業只開放國際認證疫苗免做PCR，陳時中當時身為指揮官，當然要負起責任。