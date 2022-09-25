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全臺最會說故事的歐吉桑！吳念真「打動觀眾的秘訣」

▲「全臺最會說故事的歐吉桑」吳念真與「最Chill的藝術總監」簡文彬，分享他們的人生故事，以及「打動人心」的秘訣。（圖／綠光劇團提供）
▲「全臺最會說故事的歐吉桑」吳念真與「最Chill的藝術總監」簡文彬，分享他們的人生故事，以及「打動人心」的秘訣。（圖／綠光劇團提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-25 10:15:13

導演吳念真說故事的功力深厚，20年來持續將市井小民的生活搬上舞台，以簡單平實的對白，觸動台下每一顆心。綠光劇團24日在衛武營演講廳舉辦「我們都是這樣打動觀眾的」講座，邀請到「全臺最會說故事的歐吉桑」吳念真與「最Chill的藝術總監」簡文彬，分享他們平凡又不平凡的人生故事，以及「打動人心」的秘訣。

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▲《再會吧 北投》這部傳奇舞台劇十月份將全面升級「2.0版本」。（圖／綠光劇團提供）
▲《再會吧 北投》這部傳奇舞台劇十月份將全面升級「2.0版本」。（圖／綠光劇團提供）
吳念真很會說故事眾所周知，但很多人不知道的是，吳念真的「說故事技巧」，其實是被一群礦區的叔叔阿姨磨出來的。因為口條文筆都不錯，國小三年級那年，被要求幫不識字的村民寫信、讀信，以及將收音機聽到的消息轉達給礦工們聽，但只要說不好、講得太無聊就會被爸爸罵，加上恩師提醒要學習怎麼「說人話」，總總經驗練就了吳念真說故事說進聽眾心坎裡的功力。

吳念真還有一項能力，那就是「和誰都能聊、什麼都可以聊」，吳念真提到「感動就是共同生命經驗的共鳴」，之所以能夠持續寫出這些引起共鳴的作品，正是因為他對周遭人事物都很感興趣，持續與各式各樣的人打交道，傾聽他們的故事，以「第三人稱」視角體驗他們的人生，再整理擷取其中最柔軟的記憶傳遞出去。他把這些人生經歷帶進劇本中，透過演員細膩的詮釋，將小人物在不同時代背景下的處境完整呈現在觀眾面前，綻放出最純粹的感動。

▲《再會吧 北投》十月份將全面升級「2.0版本」，從劇本內容、樂隊與舞者的編制、音樂曲目細節的設計等，都更加精彩豐富。（圖／綠光劇團提供）
▲《再會吧 北投》十月份將全面升級「2.0版本」，從劇本內容、樂隊與舞者的編制、音樂曲目細節的設計等，都更加精彩豐富。（圖／綠光劇團提供）
除了吳念真，衛武營藝術總監簡文彬同樣也用「作品」抓住高雄人的心。他活用30年的旅歐經驗，為衛武營國家添加更多時尚元素。落成3年來，館內陸續演出《魔笛》、《杜蘭朵》等世界聞名的歌劇作品，提供了民眾更多元的觀劇選擇，而每年年底的「高雄雄厲害」系列活動，則讓民眾看見在地文化的驕傲和無限可能，也讓高雄登上國際舞台，實現「越在地就越國際」的世界趨勢。

想感受吳念真說故事的功力，《再會吧 北投》這部傳奇舞台劇十月份將全面升級「2.0版本」，從劇本內容、樂隊與舞者的編制、音樂曲目細節的設計，到場景效果的呈現，都更加精彩豐富。10月14日至16日在高雄衛武營國家歌劇院，接著在臺中國家歌劇院 、台北表演藝術中心接續演出。購票請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統，更多詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團網站。

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