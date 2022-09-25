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衝日本自由行！「3大主題旅行」藏王樹冰、合掌村通通有

▲日本岐阜縣白川鄉的合掌村一直都是民眾冬季去日本追雪人氣景點之一。（圖／五福旅遊提供）
▲日本岐阜縣白川鄉的合掌村一直都是民眾冬季去日本追雪人氣景點之一。（圖／五福旅遊提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-25 11:39:28

今年冬天終於可以去日本賞雪了！近幾日陸續傳來台日雙雙開國門好消息，不僅民眾雀躍不已，旅行業者也都早有準備搶爆炸性的海外旅遊市場，其中五福旅遊不同於當前旅遊市場主推團客旅遊，推出客製化服務，在「自由行」的路上助你一臂之力，像是Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日遊；搭乘纜車俯瞰東北著名的藏王樹冰、厚厚白雪覆蓋的岐阜縣白川鄉的合掌村等等，豐富行程現都已上架開賣。而雄獅旅遊也搶攻日本自由行市場，賞楓、賞雪到跨年行程都有，最快10月11日就能直衝東京，每人只要17888元起。

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一直以來日本都是國人出國首選，國境解封後肯定有大量國人搶先衝日本，看準等不及組團客就隻身飛往日本玩的客群，五福旅遊推出3大類主推商品

第一類　住宿美食類
多數人在這兩年多來因疫情幾乎沒機會出國，因此五福旅遊有趕旅客在住的方面也有提高選擇標準的趨勢，如OMO7大阪by星野集團系列這類好血統但中價位飯店的詢問度非常高。另外，自由行往往在行前需花較多時間在規劃上，為減輕這樣的負擔，五福旅遊也會提供客製化服務，像是替你協助預訂當地知名的餐廳，讓旅客在出發前有更多的心力放在處理其他的出國待辦事項。

第二類　主題式自由行
現在出國最能想到的就是賞雪、滑雪等冬季行程，這也是每到冬日民眾都會踴躍搜尋的關鍵字，對此五福旅遊特別推出「Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日遊」，讓滑雪者可以在渡假村內找到適合自己的分級體驗，且不同年齡也有專屬滑雪課程；此外，渡假村內也有完整的兒童活動與設施，讓同遊的親子小孩也能一起滑雪、玩雪、賞雪。如果是不太會滑雪、只想淺嚐滑雪的體驗者，全日本除沖繩外幾乎都可找到不同特色的滑雪場，像是距兵庫縣神戶市約40分鐘車程的六甲山滑雪場，其雪道傾斜度平緩安全，是初學者熱門選擇之一。

第三類　景點導向
此分類主要是以季節性景點為分類，像是東北著名的藏王樹冰，你可以搭乘纜車從高空俯瞰那一株株被白雪覆蓋的針葉樹群，形成一個天然又奇特的樹冰景觀；或是人氣不減的岐阜縣白川鄉的合掌村，在冬季時村內每一棟木屋的人字型屋頂都會覆蓋上一層厚重的白雪，宛如置身在格林童話故事裡的冬雪景緻。

另外，雄獅旅遊同樣搶攻自由行市場，目標鎖定賞楓、滑雪、跨年等熱門季節，若想最快10/11衝日本，特別推出「東京酷航自由行7日」，每人只要17,888元起；10/13出發「東京酷航自由行5日」每人也只要15,888元起，除了機加酒外，也可以加購當地的樂園、景點、新幹線等票券。此外，雄獅旅遊於東京設立公司，可提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等安心旅遊顧問資詢及在地旅遊服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。

▲民眾可以選擇搭乘纜車從高空俯瞰藏王樹冰，那一株株被白雪覆蓋的針葉樹群，形成一個天然又奇特的樹冰景觀。（圖／五福旅遊提供）
▲民眾可以選擇搭乘纜車從高空俯瞰藏王樹冰，那一株株被白雪覆蓋的針葉樹群，形成一個天然又奇特的樹冰景觀。（圖／五福旅遊提供）

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