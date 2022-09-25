衝日本自由行！「3大主題旅行」藏王樹冰、合掌村通通有

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第一類 住宿美食類
多數人在這兩年多來因疫情幾乎沒機會出國，因此五福旅遊有趕旅客在住的方面也有提高選擇標準的趨勢，如OMO7大阪by星野集團系列這類好血統但中價位飯店的詢問度非常高。另外，自由行往往在行前需花較多時間在規劃上，為減輕這樣的負擔，五福旅遊也會提供客製化服務，像是替你協助預訂當地知名的餐廳，讓旅客在出發前有更多的心力放在處理其他的出國待辦事項。
第二類 主題式自由行
現在出國最能想到的就是賞雪、滑雪等冬季行程，這也是每到冬日民眾都會踴躍搜尋的關鍵字，對此五福旅遊特別推出「Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日遊」，讓滑雪者可以在渡假村內找到適合自己的分級體驗，且不同年齡也有專屬滑雪課程；此外，渡假村內也有完整的兒童活動與設施，讓同遊的親子小孩也能一起滑雪、玩雪、賞雪。如果是不太會滑雪、只想淺嚐滑雪的體驗者，全日本除沖繩外幾乎都可找到不同特色的滑雪場，像是距兵庫縣神戶市約40分鐘車程的六甲山滑雪場，其雪道傾斜度平緩安全，是初學者熱門選擇之一。
第三類 景點導向
此分類主要是以季節性景點為分類，像是東北著名的藏王樹冰，你可以搭乘纜車從高空俯瞰那一株株被白雪覆蓋的針葉樹群，形成一個天然又奇特的樹冰景觀；或是人氣不減的岐阜縣白川鄉的合掌村，在冬季時村內每一棟木屋的人字型屋頂都會覆蓋上一層厚重的白雪，宛如置身在格林童話故事裡的冬雪景緻。
另外，雄獅旅遊同樣搶攻自由行市場，目標鎖定賞楓、滑雪、跨年等熱門季節，若想最快10/11衝日本，特別推出「東京酷航自由行7日」，每人只要17,888元起；10/13出發「東京酷航自由行5日」每人也只要15,888元起，除了機加酒外，也可以加購當地的樂園、景點、新幹線等票券。此外，雄獅旅遊於東京設立公司，可提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等安心旅遊顧問資詢及在地旅遊服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。