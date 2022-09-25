iPhone 14買氣差？新機就降1410元 AirPods Max現省4千
蘋果日前開賣iPhone 14系列新機，從預購期14 Pro與14 Pro Max就出現強勁買氣，神助攻台灣5G門號申辦及手機換機潮。但iPhone 14卻因改變幅度不夠大，反造成iPhone 13出現搶買的奇特現象，為了力推買氣，傑昇通信推出新機降價iPhone 14 256GB降價1410元，且AirPods Max耳機還可以現折將近4千元，想搶便宜的民眾手腳要快。
根據傑昇通信內部銷售數據統計，不僅iPhone 14 Pro與Pro Max銷售優於預期，加上新機上市，舊機有感降價，同時帶動iPhone 13系列的購買；這次新機取消mini規格後，鍾情小手機的果粉，便轉往購入13 mini或SE第三代，可惜13 mini可流通的貨量供不應求，因此針對這次官方回漲的iPhone SE第三代，傑昇通信再降3,510元，同時新機iPhone 14，最受歡迎的256GB，更是少見的推出新機限定折扣，官網售價為31,400元，目前可用29,900元買到，等於現省1,410元。
除了手機之外，耳機也全面折扣，尤其是原價18,490元，蘋果首款耳罩式耳機AirPods Max，現在只要14,990元，省下將近4千塊，AirPods第3代直降1,200元，相當於是打8折；還有最新款的Apple Watch Series 8，45mm GPS版，只要13,490元，比蘋果官網再便宜410元。
傑昇通信更加碼推出蘋果粉絲月9/30前，果粉只要持任一型號iPhone至傑昇通信各門市，不論新舊，立即享有免費手機清潔及手機健診，再送200元配件購物金及參加每月粉絲抽獎活動，加碼抽iPhone 13、13 Pro、13 Pro Max等。10/7開賣的iPhone 14 Plus，即日起預訂加送imos康寧9H鋼化玻璃保貼（市價$1,190元）。