諷周玉蔻是陳時中競選總幹事　朱立倫：不可能切割

資深媒體人周玉蔻近來狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞案，被視為跟周玉蔻關係良好的民進黨台北市長參選人陳時中則澄清，自己跟周玉蔻並沒有私交，只是公務上往來。對此，國民黨主席朱立倫今（25）日受訪直言，要切割是不可能的，是否會「玉石俱焚」就看民眾怎麼判斷。
周玉蔻猛轟蔣孝嚴緋聞，引發「票投陳時中，就是支持周玉蔻」聲浪。對於台北市長柯文哲嘲諷，陳時中現在要跟周玉蔻裝不熟已經太慢，就像戒毒般一定很痛苦。陳時中今早受訪再澄清，兩人一點私交都沒有，「只是公務上的往來」。他強調，一個是媒體人、一個是執行政策的政務官，需要說明政策的時候上節目，接受社會的挑戰就是這樣。
朱立倫受訪則批評，每個人都知道，陳時中在當衛福部長時，大家都說周玉蔻是地下市長，現在好像周玉蔻是競選總幹事一樣，要切割是不可能的，至於會不會玉石俱焚？就看民眾怎麼判斷，這樣的選舉是最好的方式嗎？
此外，民進黨立委余天日前定調國民黨沒人，下屆總統候選人應該就是新北市長侯友宜，並反問既然侯要選總統，何必再選新北市長？朱立倫則說，「民進黨搞抹黑有抹黑人才、搞抄襲有搞抄襲人才，國民黨只有好好做事情的人才」，侯友宜跟盧秀燕就是好好做事的代表，國民黨會實實在在、腳踏實地，不會用虛招、假招或抹黑選舉。