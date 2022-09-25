王世堅競總成立送花籃 黃珊珊：33朵黃玫瑰象徵友誼祝福
「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，昨（25）日下午舉行了競選總部成立大會，除了同黨的台北市長參選人陳時中到場參與外，過去曾在議會保有好交情的另名市長參選人黃珊珊，也贈送祝賀花籃，就連王世堅本人對於要把票投給陳時中還是黃珊珊，也坦言「還在掙扎中」。對此黃珊珊則表示，同事朋友真的是永遠的，選舉是一時的，我覺得選舉就是開心選舉快樂投票，讓每一個人都很心甘情願地投票。
黃珊珊表示，礙於身份的緣故，自己不方面在昨天出席王世堅的競選總部成立活動。不過黃珊珊則直言，自己仍舊有贈送花籃。「昨天王世堅的競選總部成立，我送了33朵黃玫瑰給他，黃玫瑰象徵友誼，代表我對他的祝福，並紀念我們多年的革命情感。」黃珊珊說，不論感情上或理智上，都衷心希望這位老友與戰友能夠順利當選，繼續一起為民服務，「畢竟友情是不分黨派的，就是這麼簡單。」
黃珊珊強調，近期政壇的紛擾，已經讓許多選民失望。「政治不能背離人性，激烈競爭是為了讓社會能更加進步。」黃珊珊說，應該用理性監督，取代潑髒水與人身攻擊的惡劣文化，守護台灣民主社會應有的善良，這也是不分黨派選民所期待的，一場讓城市向上提升的選戰。
黃珊珊也直言，未來順利當選台北市長的話，也相當期待未來遇到王世堅的質詢與送禮，「畢竟20年來，我在議會從沒看過梗重複，要用心喔。」