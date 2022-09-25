女王安息之地公開！長眠摯愛身旁 29日起能前往致敬
▲英國女王伊莉莎白二世長眠於喬治六世禮拜堂。（圖／翻攝自推特@RoyalFamily）
英國女王伊莉莎白二世駕崩後，於19日舉行了國葬儀式後，女王靈柩移至溫莎城堡（Windsor Castle），長眠於喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），長伴父母及摯愛的丈夫菲利普親王身旁。國葬相關程序告一段落後，白金漢宮24日公開喬治六世紀念禮拜堂內一塊石碑的照片，上頭刻有女王、父親喬治六世、母親伊莉莎白王太后、及菲立普親王的名字，表示女王已長眠於此。29日起將開放民眾進入，向女王致意。
綜合外媒報導，女王靈柩於19日國葬儀式之後，便移靈至溫莎堡聖喬治教堂，在舉行完私人葬禮後，喬治六世紀念禮拜堂內安裝一塊新碑石，此石碑以黑色比利時大理石手工雕刻而成，以黃銅鑲嵌她的父母喬治六世及伊莉莎白王太后、女王和菲利普親王的名字，二對夫婦中間隔著嘉德勳章（Garter Star），名字旁都刻著生卒年，黑色大理石石碑旁還擺放了好幾束花圈及花束。
此碑時也象徵伊莉莎白二世已和父母、丈夫菲利普親王，相伴長眠於喬治六世紀念禮拜堂。菲利普親王在去年4月逝世後，原先下葬聖喬治教堂下方的皇家墓穴，直到女王去世後才轉移至喬治六世紀念禮拜堂。2002年辭世的女王妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）的骨灰也安放在這座禮拜堂裡。瑪格麗特公主於2002年2月辭世，享壽71歲，她辭世1個月後母親伊莉莎白王太后也跟著逝世，享嵩壽101歲。
自女王9月8日辭世以來，包括溫莎城堡在內的皇家居所持續關閉，不過溫莎堡將於29日重新開放，屆時一般民眾將能前往「女王安息之地」致意。不過想前來向女王致意的民眾必須購買溫莎城堡1日遊門票才能入園，平日票價為26.5英鎊，周六門票為28.5英鎊（約台幣984元），周日僅對教友開放。
另外據皇家收藏信託（Royal Collection Trust），皇家居所部份區域已自22日起重新開放遊客參觀，包括白金漢宮的女王畫廊、荷里路德宮及蘇格蘭愛丁堡的女王畫廊。