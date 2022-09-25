振興觀光拼最「雄」　觀光產業後援會挺陳其邁連任

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陳其邁觀光產業後援會副總會長、高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬指出，市長為了振興觀光，舉辦台灣燈會、文博會、台灣設計展等全國性展演，更打造熱氣球、風箏節、鹹酥雞嘉年華和冰品市集等在地特色活動，皆吸引許多外縣市遊客到訪，每到假日一房難求，住房率屢屢開出紅盤。
陳其邁觀光產業後援會副總會長、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會監事會主席吳盈良則感性表示，在旅行業遭逢最大挑戰的時刻，市長推出高雄券振興，為旅行業注入活水，成為疫後觀光能量的基石。
東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵也說到，高133便道通車，成功串連六龜區寶來、不老及新開等溫泉風景區，而陳其邁市長正是幕後推手；高雄市觀光旅館商業同業公會理事長則郭啟炫則表示，這兩年市長積極招商引資、辦理國家級大型觀光活動，星級飯店轉型、國際品牌酒店也相繼插旗，提升高雄在國際能見度，並帶來許多就業及旅遊人口。
陳其邁表示，市府力挺觀光產業界，就要做到最「雄」，資源投入絕不手，110年高雄整體銷售額達5.5兆，較109年增加1兆，成長率六都第一，在疫情下受創甚深的百貨業，成長率亦為六都之首，足見市府透過發放夜市券、高雄券，帶動成果相當顯著。
陳其邁也承諾，要當觀光產業屆最堅強的後盾，10月國境開放後，市府會持續強化硬體打造與行銷軟實力，全力輔導旅宿、商圈等業者做好準備，未來搭配國際遊艇碼頭、港埠旅運中心等高雄新地標，爭取觀光客到訪高雄，持續創造觀光經濟效益，與業者一起拚。