中秋大誤點！台鐵揪2大肇事主因 啟動專案消除潛在風險
今（2022）年秋節期間花壇員林間號誌故障未能及時修復，延誤眾多列車及旅客，台鐵運安處經過詳細調查，查出大綜合因素所致，包括該區間電力迴流系統不平衡，致列車經過時電流產生的干擾波增強，還有號誌電纜劣化造成抗干擾波能力衰減。台鐵局也將啓動專案研究，會同外界專家學者、鐵研單位，對未來電力及號誌系統進行整體規劃，來消除潛在風險
秋節期間花壇員林間號誌故障，延誤眾多列車及旅客，台鐵9月10日夜間完成搶修後，持續在該地點進行補強作業，包括電力迴流線、號誌電纜、接地和計軸模組干擾抑制等項目。9月24日更有高科技大學專家團隊，再次到員林機房，進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程，共有2位軌道系統博士與4位波形分析及抗干擾專家投入作業。
台鐵局長杜微也前往員林地區查察作業情形，向前來協助的專家致謝，亦慰勉現場熬夜工作的電務與運務同仁。高雄科技大學技術團隊張簡嘉壬也特別説明了波形重建後穩定運作的情況，對干擾抑制已有非常好的效果。
杜微隨後在副總工程司柳燦煌、電務處副處長楊惇惠及台中運務段副段長陳祈福陪同下，赴中正西平交道工作區現勘。杜微表示，雖然這次搶修過程中檢視各項設備狀況都符合規章，保養檢查也都有紀錄，但因近年台鐵局大量投入新車、電務智慧化啓用新設備等，都使原系統負荷產生變化。
因此，台鐵局將啓動專案研究，會同外界專家學者、鐵研單位，對未來電力及號誌系統進行整體規劃，來消除潛在風險。另外對老舊設備更新，以及搶修檢驗設備的購置，也會通盤檢討改善。