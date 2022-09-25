「藍皮解憂號」經營週年慶！第5萬名幸運兒整年搭免費

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除此之外，雄獅旅遊特別為週年慶開賣限定版「秘境浸水營古道」旅遊體驗團，10/23北、中、南全臺出發，2天1夜3,499元起。這條福爾摩沙綠色山脈-中央山脈最末尾段的古道，在歷史上載送過原住民、清朝官兵、外國傳教士、日本人和國民政府等各時代的人民，跟著藍皮穿越古今500年的歷史廊道，除了品味過往，也能跟著部落導覽人員的腳步，一同窺探優美景致、豐富的自然生態。若是高雄出發，搭乘藍皮能更深入南台灣秘境外，還能體驗櫻木花道平交道、屏東勝利星村等網紅拍照景點。
藍皮解憂號之所以稱做為「台版神隱少女海上列車」，就是因為列車行經路線能將壯麗海線盡收眼底。其中從台南出發前不妨先來泡泡溫泉洗滌心靈，台南市觀旅局濟於10/16前舉辦「2022臺南關子嶺溫泉美食節」，並於10月1-2日兩天舉辦「彩繪大地」關嶺親子創作、10/15舉辦「關嶺舊事」時光部屋及10/16舉辦「尋泉趣」實境解謎；另外，為強化龜丹溫泉區及關子嶺溫泉區共同行銷，市府特別拍攝「泡泡泡泡泡泡 台南泡湯趣」臺南溫泉宣傳影片，且於溫泉美食節活動期間更推出以「旅行台南APP」尋找魚頭君的溫泉之旅，只要在該2個溫泉區集滿50個金幣即可兌換限量超商禮券。誠邀民眾走出戶外，來體驗臺南好山、好水、好湯、好吃又好玩的泡湯之旅。