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「藍皮解憂號」經營週年慶！第5萬名幸運兒整年搭免費

▲雄獅旅遊於10月2日至10月31日推出「返校日系列活動」，將號召第5萬名搭乘藍皮的幸運旅客「一整年免費搭」。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊於10月2日至10月31日推出「返校日系列活動」，將號召第5萬名搭乘藍皮的幸運旅客「一整年免費搭」。（圖／雄獅旅遊提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-25 15:00:00

暱稱為「台版神隱少女海上列車」的台鐵懷舊列車「藍皮解憂號」，推出就掀起復古鐵道熱潮，深受鐵道迷喜愛。雄獅旅遊取得臺鐵懷舊「藍皮解憂號」觀光列車經營權屆滿1週年，預計在10月底破5萬人次搭乘大關，為慶祝即將滿1週年，雄獅旅遊於10/2-10/31推出「返校日系列活動」，將號召第5萬名搭乘藍皮的幸運旅客，可享一年內不限次數免費搭乘藍皮列車，超多好康鐵道迷快來搶！

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根據業者統計，藍皮解憂號自推出以來，推估九月底前搭乘旅客將達到44000人次，業者也預估10月後將進入旺季，有望突破50000大關。因此在雄獅旅遊取得藍皮解憂號經營權1週年之際，推出為期一個月（10/2-10/31）的「返校日系列」回饋活動，屆時號召第5萬名搭乘藍皮解憂號的幸運兒，「享1年內不限次數免費搭乘」，以及價值2000元的藍皮IP大禮包；此外，活動期間搭乘藍皮的旅客，則可獲得刮刮樂，獎項包括珐瑯杯、解憂帆布袋、行程折價券等好禮；若和藍皮同一天生日的旅客還可獲得驚喜加碼。

除此之外，雄獅旅遊特別為週年慶開賣限定版「秘境浸水營古道」旅遊體驗團，10/23北、中、南全臺出發，2天1夜3,499元起。這條福爾摩沙綠色山脈-中央山脈最末尾段的古道，在歷史上載送過原住民、清朝官兵、外國傳教士、日本人和國民政府等各時代的人民，跟著藍皮穿越古今500年的歷史廊道，除了品味過往，也能跟著部落導覽人員的腳步，一同窺探優美景致、豐富的自然生態。若是高雄出發，搭乘藍皮能更深入南台灣秘境外，還能體驗櫻木花道平交道、屏東勝利星村等網紅拍照景點。

藍皮解憂號之所以稱做為「台版神隱少女海上列車」，就是因為列車行經路線能將壯麗海線盡收眼底。其中從台南出發前不妨先來泡泡溫泉洗滌心靈，台南市觀旅局濟於10/16前舉辦「2022臺南關子嶺溫泉美食節」，並於10月1-2日兩天舉辦「彩繪大地」關嶺親子創作、10/15舉辦「關嶺舊事」時光部屋及10/16舉辦「尋泉趣」實境解謎；另外，為強化龜丹溫泉區及關子嶺溫泉區共同行銷，市府特別拍攝「泡泡泡泡泡泡 台南泡湯趣」臺南溫泉宣傳影片，且於溫泉美食節活動期間更推出以「旅行台南APP」尋找魚頭君的溫泉之旅，只要在該2個溫泉區集滿50個金幣即可兌換限量超商禮券。誠邀民眾走出戶外，來體驗臺南好山、好水、好湯、好吃又好玩的泡湯之旅。

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