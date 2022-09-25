獨／壽司郎再掀「鮭魚之亂」！3貫40元超佛 鮭山島浮誇
台灣壽司郎再掀鮭魚之亂！官方粉專無預警釋出「洄鮭初心」期間限定6款鮭魚美味，其中鮭魚竟然祭出破盤價「3貫40元」，超佛心價格馬上引起鐵粉關注；另外還有名為「鮭山島」的浮誇壽司，一次吃下滿滿一座鮭魚山及鮭魚卵，讓網友大讚「好便宜的鮭魚」、「可以吃一波囉」、「鮭魚我還不吃爆！！」成為新菜色最受歡迎的兩款美味。
曾掀起「鮭魚之亂」的台灣壽司郎，再度推出鮭魚控難以抵擋的美味壽司，將於週三（9/28）起，推出全新6款期間限定鮭魚壽司。消息在粉專一出，瞬間受到粉絲呼朋引伴吶喊「好想吃壽司」，其中，眾多粉絲都注意到名為「鮭山島」的浮誇壽司，在飯上層層疊疊好幾片厚實鮭魚，最頂端再放上鮭魚卵，一次吃下ㄧ整座鮭魚山，令不少網友笑稱「看起來很厲害」、「滿滿鮭魚」、「鮭山島 很有創意」。
而且這次「洄鮭初心」竟然還祭出鮭魚破盤價「3貫40元」，不只CP值超高，簡直有夠佛心，讓鮭魚控大讚「這裡有批好便宜的鮭魚」！還有網友開玩笑要「鮭魚吃到飽」。而壽司郎本季新品還有顏值超高的「蘋果飛魚卵鮭魚腹」及「煙燻鮭魚蒜香蘋果」，甜鹹絕妙的滋味值得一試；圈粉無數的「炙烤半生鮭魚」及濃郁「莫札瑞拉起司青醬鮭魚」，則是鐵粉必吃口袋名單。
另外，藏壽司則推出秋旬限定三款獨門美味壽司，「燒霜麻辣鮪魚」以帶有特殊香氣與微辣口味的特調麻辣醬，搭配燒霜處理的鮪魚；鮮美花蛤佐特製鹽味醬的「鹽味花蛤軍艦」；以及將燒炙後的鮭魚肚佐上特調醬汁與黑胡椒粒醃漬的「炙烤黑胡椒醃漬鮭魚肚」。秋季限定美味壽司，通通都只要2貫40元，划算開吃。