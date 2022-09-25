小黃兼差「馬伕」！小姐一出摩鐵秒被逮 老司機下場慘了
高雄市苓雅分局近日接獲情資，指有女子頻繁進出且短暫停留旅館、汽車旅館等場所，懷疑是在從事性交易。警方派員進行蒐證，果然當場抓到從摩鐵出來的2位小姐與充當「馬伕」的計程車司機61歲王男。王男雖然矢口否認，但2位小姐均坦承從事性交易，且指認就是由王男負責接送和抽成，警方訊後將王男依妨害風化罪嫌移送偵辦。
據了解，王男確實是計程車司機，但近期開始兼差擔任馬伕負責送小姐到摩鐵接客，再從中抽成牟利。警方接獲情資在摩鐵附近埋伏，果然看見穿著火辣的女子從計程車下車後走進摩鐵，一段時間後又從摩鐵出來走回計程車。
警方遂上前攔查，王男雖然矢口否認，但車上2位小姐卻坦承自己剛進行性交易，直接戳破王男謊言。2位小姐都姓李，年齡分別是43歲與31歲，聲稱透過推特聯繫男客，約定好時間地點後再由王男開車接送，接客後收到的金錢還要上繳給王男。
警方將3人帶回警局，王男訊後依妨害風化罪嫌移送偵辦，並會繼續循線追查幕後集團，而兩位李女與從事性交易的男客人，則分別依社會秩序維護法裁處罰鍰。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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