新北議長競總成立　侯友宜、朱立倫先後到場力挺

新北市議長蔣根煌今（25）日上午舉辦競選總部成立大會，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫2人先後到場聲援祝賀，還有新莊歷任市長蔡家福、許炳崑及前新北市副市長李四川、前台北縣副縣長李鴻源等民代及重要政治人物均到場聲援，總部前還封路聚集大量群眾到場支持，場面浩大，也見證到新北議長的強大聲勢。
侯友宜致詞時提到，30年沒改變的五股垃圾山跟50年無法解決的新泰塭仔圳都市更新，在市府與議會合作下，2年內4217間工廠及住家「零抗爭」順利搬遷完畢，連位在裏頭的廟宇神明都保佑順利搬走；以鄰近輔仁大學約2.6倍台北市信義區的土地面積，現在開始整地及未來開發，加上2個台北市大安區面積大小的五股擴大都市計畫及泰山楓江計畫，未來中心點新莊就是最光榮跟現代化的地方。
侯友宜進一步指出，不只板橋新板特區跟新莊都市計劃擴大，還要建構三重、蘆洲溪北的發展，隨著捷運系統帶動北台灣發展，讓新北成為千萬人口的中心；最後侯友宜強調，這次選舉是希望健康、有希望，不要像別人一樣在選舉中講東講西，不要說些有的沒的，事情做好最重要，要用成績展現決心，與市民站在一起，繼續為新北市加油，向鄉親請託，呼籲支持跟自己一樣不擅說話但「好好做事」的議長，共同為新北市努力。
朱立倫在侯友宜離開後抵達現場，致詞時表示，自己擔任兩屆市長，從台北縣升格到新北市，也在議長的支持下才能完成各項建設，也代表國民黨支持身兼中常委及聯誼會會長的新北市議長，拜託鄉親全力支持侯市長及議長還有黨內提名市議員候選人全數當選，讓新北市能更進步與光榮。
蔣根煌致詞時表示，在議會推動、監督各項市政預算與建設，並以轄區內五股垃圾山及新泰塭仔圳整治為例，就如侯市長所說未來北北基桃整合發展就是要以新莊為中心點，強調建設沒有休止符，「好還要更好」，感謝鄉親熱情相挺，讓自己繼續留在市議會監督市政。