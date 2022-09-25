快訊／本土確診＋38785！死亡個案增34人　境外移入195例

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指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為14例男性、20例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月21日至9月22日，死亡日期介於9月12日至9月22日。
指揮中心說明，今日新增195例境外移入個案中，為108例男性、87例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(7例)，新加坡(3例)，馬來西亞、法國、緬甸、荷蘭及韓國(各2例)，義大利、中國、俄羅斯、泰國、柬埔寨、菲律賓、香港、土耳其、美國、南非、阿拉伯聯合大公國(各1例)，另164例感染國家調查中。入境日期介於今年7月21日至9月24日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,567,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,310,244例排除)，其中6,250,051例確診，分別為33,763例境外移入、6,216,234例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,828例COVID-19死亡病例，其中10,812例本土，個案居住縣市分布為新北市2,269例、臺北市1,211例、臺中市1,097例、高雄市1,010例、桃園市825例、臺南市821例、彰化縣630例、屏東縣431例、雲林縣341例、南投縣318例、苗栗縣279例、嘉義縣258例、基隆市239例、宜蘭縣224例、花蓮縣190例、嘉義市175例、新竹縣174例、臺東縣153例、新竹市116例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。