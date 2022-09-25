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快訊／本土確診＋38785！死亡個案增34人　境外移入195例

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-25 14:02:172022-09-25 14:03:56

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增38,980例COVID-19確定病例，分別為38,785例本土個案及195例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之38,785例本土病例，為18,046例男性、20,726例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,016例)，臺中市(5,028例)，臺北市(4,370例)，桃園市(4,098例)，高雄市(3,733例)，臺南市(2,451例)，彰化縣(2,036例)，新竹縣(1,043例)，新竹市(1,006例)，屏東縣(958例)，宜蘭縣(953例)，苗栗縣(853例)，雲林縣(823例)，基隆市(739例)，南投縣(689例)，嘉義縣(568例)，花蓮縣(476例)，嘉義市(370例)，臺東縣(286例)，金門縣(160例)，澎湖縣(108例)，連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為14例男性、20例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月21日至9月22日，死亡日期介於9月12日至9月22日。

指揮中心說明，今日新增195例境外移入個案中，為108例男性、87例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(7例)，新加坡(3例)，馬來西亞、法國、緬甸、荷蘭及韓國(各2例)，義大利、中國、俄羅斯、泰國、柬埔寨、菲律賓、香港、土耳其、美國、南非、阿拉伯聯合大公國(各1例)，另164例感染國家調查中。入境日期介於今年7月21日至9月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,567,153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,310,244例排除)，其中6,250,051例確診，分別為33,763例境外移入、6,216,234例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,828例COVID-19死亡病例，其中10,812例本土，個案居住縣市分布為新北市2,269例、臺北市1,211例、臺中市1,097例、高雄市1,010例、桃園市825例、臺南市821例、彰化縣630例、屏東縣431例、雲林縣341例、南投縣318例、苗栗縣279例、嘉義縣258例、基隆市239例、宜蘭縣224例、花蓮縣190例、嘉義市175例、新竹縣174例、臺東縣153例、新竹市116例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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