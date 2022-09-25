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Apple Watch S8「車禍SOS」實測！網友看完喊：敗家合理

▲網友戴Apple watch S8僅2天，遇到了車禍，手錶也觸發了「車禍SOS」。(圖／翻攝我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區）
▲網友戴Apple watch S8僅2天，遇到了車禍，手錶也觸發了「車禍SOS」。(圖／翻攝我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-25 13:57:472022-09-25 14:34:57

美國蘋果公司(Apple Inc.)在月初的發表會上推出了「車禍偵測」功能，藉由全新動作感測器和演算法，當偵測到嚴重車禍發生時，會要求使用者回報，若10秒內未收到回應，則將自動撥打緊急電話。有網友在購入Apple Watch S8沒多久就發生車禍，真的觸發「車禍SOS」，直接撥打119，日前分享在臉書社團，引發不少網友討論，「用生命分享，感覺這次敗家合理！」「我認真的想買apple watch了！」

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YouTuber Joeman日前在頻道上，運用穿越機架上iPhone 14刻意營造「假車禍」，但在測試了幾次後都沒有觸發iPhone 14的「車禍偵測」功能。不過有網友日前在 我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區貼文表示，自己配戴Apple Watch S8 遇到嚴重車禍撞擊後觸發「車禍SOS」，由手錶自動撥打119緊急求救電話。根據網友描述，撞擊後因自己已經無法動彈，手錶先跳出「是否遇到車禍？」一段時間無回應後，自動進入報警狀態，119有回撥，但因為網友幾乎快失去意識無法回應，所以由路人代答。

他同時表示這次是Apple Watch第二次協助他，上一次S4也是一樣狀況，網友同時不免心疼才戴2天的Apple watch S8就廢了，自己的iPhone 14 Pro max在有裝保護殼的狀況底下，除了外殼有受損，手機本體並沒有太嚴重的損傷。

此文一出果然立即引發網友熱議，「Joeman不用測了，這邊有實例。」、「用生命分享，感覺這次敗家合理！」，不喜歡戴手錶網友看完之後表示：「我認真的想買apple watch了！」、「加入購物車的好理由」。也釣出不少網友之前因為意外觸發「跌倒偵測」，網友回應說，「真的能救人，我從梯子掉下，真的有偵測欸認真感動。」、「爬五寮尖下峭壁雄峰腳整個下滑，還好手有抓緊，此時watch忽然說：看來你跌的不輕…」、「根本小天使守護者」，最後祝褔受傷網友早日康復！

目前有支援「車禍偵測」功能，包含：iPhone 14系列4款手機、Apple Watch 8、Apple Watch SE 2、Apple Watch Ultra都為最新機型。
 

▲Apple watch S8 車禍偵測。(圖/翻攝我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區）
▲從網友分享的照片看看到，手上和手錶都有傷。(圖/翻攝我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區）
▲Apple watch S8 車禍偵測。(圖/翻攝我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區）
▲觸動車禍偵測後，會自動發送訊息給原始設定的緊急聯絡人。(圖/翻攝我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區）
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