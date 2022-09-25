世界龍蝦日！君品「活龍蝦+頂級牛排」雙享 限時6天53折
今日（9/25）是「世界龍蝦日」，如果你是熱愛龍蝦的饕客，一定要趕緊趁機大嗑龍蝦。君品酒店的「雲軒西餐廳」趁勢推出限時「雲軒雙人海陸套餐」，從今日起到起至9/30一連6天，每位客人皆可一次大啖全世界饕客公認最美味的加拿大水煮活龍蝦一隻，與5盎司頂級菲力牛排1客，每天午、晚餐時段雙人份套餐僅要3,199元起(原價6,300元起)，不必再糾結於海鮮或牛排，一次吃到飽超優惠！另外，喜來登也世界龍蝦日推出優惠，包括二樓桃山日本料理、SUKHOTHAI泰式餐廳、比薩屋等館內餐廳都推出限時龍蝦新菜優惠，活動只到今天，趕緊衝一波！
加拿大的龍蝦常被誇為水產之王，肉質多汁且甜美，結構緊實。經烹煮過後，肉質白中帶紅，接近頭部的龍蝦肝，其味道堪稱一絕、更是老饕級才知道的美味之處。君品酒店「雲軒雙人海陸套餐」主廚運用多款蔬菜熬煮的高湯將活龍蝦「水煮」，紮紮實實的鎖住龍蝦的鮮味甜味與水分，保留其最原始的鮮美；頂級菲力牛排，取自牛隻的腰內肉，稀少珍貴，更因為運動量少，是整頭牛肉質最為軟嫩的部位，選用來自南投的相思木進行碳烤，不僅入口咬下能立即感受菲力牛排獨有的柔嫩肉質與鮮美肉汁，木頭香因高溫散發出來而滲入牛肉內，創造出多層次風味，是老饕嘗過就難以忘懷的極致美味。
而選擇困難的你別擔心，現在到雲軒西餐廳凡點「雙人海陸套餐」，就可一次吃到水煮活龍蝦與5盎司頂級菲力牛排，9/25-9/30點用僅要3,199元起(原價6,300元起)，愛吃的你絕不能錯過。
喜來登也在世界龍蝦日推出優惠，二樓桃山日本料理選用肉質粉嫩的「澳洲水姑娘龍蝦」以日式味噌湯或海鮮涮涮鍋展現鮮美肉質，特價2880元；SUKHOTHAI泰式餐廳推出鮮活波士頓龍蝦入饌的「金沙咖哩龍蝦買1送1」；安東廳則推三大龍蝦料理：岩龍蝦湯、波士頓龍蝦麵、與重頭戲「布列塔尼藍龍蝦」嚐鮮優惠，期間限定價3800元即可一嚐美味；義式餐廳比薩屋推出「點用任一主菜加價500元享半尾、800元享整尾碳烤香料波士頓龍蝦」；十二廚自助餐廳則每週五晚餐、週六與週日午晚餐餐期共同響應，用餐賓客可免費享受油香四溢的「半尾油淋波士頓龍蝦」1份。活動到今天最後一天，快把握機會吃一波！