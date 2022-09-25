終於看到車尾燈！台中昌燕當選預測率首度逼近10%

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根據最新的媒體民調（ETtoday新聞雲17日公布），盧秀燕支持度56.8%、蔡其昌28.8%，和之前幾次民調結果相去不遠，未來事件交易所也是74：30，但在預測當選走勢部份，卻有明顯的消長。縱觀兩人的走勢，9月3日之前，穩定維持在盧秀燕60%、蔡其昌40%，之後盧升蔡降差距拉大，大致是62：37；但9月21日之後，兩人差距拉到歷來最小的55：44。
這幾天剛好是議會定期會總質詢，綠營議員針對施政缺失砲火猛烈，佔據了媒體版面，蔡其昌除了基層開講，積極發表市政規劃藍圖、假日由中央級明星蔡英文、賴清德、蘇貞昌輪番助陣；而盧秀燕身為藍營最強母雞，積極和國民黨市議員成立聯合競選總部，也要全台走透透，輔選各地小雞。
蔡陣營以往面對盧秀燕的高民調，多以「（市政）每出包必有民調」回應。今媒體詢問《網路溫度計》的當選預測，蔡其昌頂著「蘇貞昌嗓」，以沙啞的聲音說，自己始終認為這是一場五五波的選戰，越接近選舉日，相關數據就會越接近，他有信心可以贏回台中。
蔡其昌說，這些日子他用雙腳走遍台中每個角落、握遍每位選民的手，以每天1、20場的演講闡述政見與願景，相信台中市民會觀察誰是最勤勞、有行動力、可以改變台中的候選人。
對於聲音嚴重沙啞，他透露不只看過西醫，幾乎所有偏方都試過了，但醫生說這是消耗過度，要適度休息，不然再多藥物都無法治療。但只要還有一點點聲音，他就要繼續講。
《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日公佈盧秀燕和蔡其昌的支持度是59.4%：19.8%，雖然差距高達近40%，仍提醒盧秀燕不要輕敵、團隊別散漫。盧秀燕除了滿滿的輔選行程，明天也將舉行競選總部開箱活動，正式進入迎戰狀態。